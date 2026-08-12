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Die Krypto News am 11. August beginnen mit einem Bruch, denn Bitcoin fiel unter 64.000 Dollar und verlor rund 1,6 Prozent. Der BNB Kurs gab rund ein Prozent auf etwa 599 Dollar nach und liegt auf Wochensicht trotzdem im Plus. Das Netzwerk hat in diesem Jahr Token für fast drei Milliarden Dollar vernichtet, doch BNB steht rund 56 Prozent unter dem Rekordhoch von 1.369 Dollar. Gleichzeitig hat BNB Chain die Konkurrenz von Tron bei der Zahl der Stablecoin Inhaber überholt. Der folgende Text sortiert die Zahlen, Marken und Termine. Am Ende steht die Frage, welches Kapital sich bereits bewegt, ohne auf den Chart zu warten.

Krypto News heute: BNB Kurs hält 600 Dollar, während Bitcoin unter 64.000 Dollar fällt

Bitcoin notierte am 11. August bei rund 63.855 Dollar, nach dem vierten gescheiterten Versuch dieser Woche über 65.000 Dollar. Steigende Ölpreise und der US Inflationsbericht am Mittwoch halten die Händler zurück. Die US Spot ETFs auf Bitcoin verzeichneten am 10. August Nettoabflüsse von 145 Millionen Dollar. BNB gab laut CoinGecko rund ein Prozent auf etwa 599 Dollar nach und kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 80 Milliarden Dollar. Auf Wochensicht steht der Token trotzdem zwei Prozent im Plus und belegt weiter Rang vier.

Am 15. Juli entfernte BNB Chain im 36. Quartals Burn 1.615.827 BNB im Wert von rund 932 Millionen Dollar dauerhaft aus dem Umlauf. Die Zahl der Stablecoin Inhaber liegt bei etwa 79,3 Millionen Adressen und damit erstmals über den 76,1 Millionen von Tron. Trotzdem bleibt der Chart laut CoinMarketCap gefangen, denn der 100 Tage Durchschnitt bei 602 Dollar hat jeden Erholungsversuch dieses Jahres gestoppt. Der VanEck ETF an der Nasdaq liegt seit dem Start rund 12 Prozent im Minus. Gelieferte Zahlen treffen hier auf einen Kurs, der sie nicht abbildet.

Warum Pepeto genau jetzt in den Krypto News auftaucht

Diese Decke bei 602 Dollar ist das Ergebnis von 80 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, nicht von schwachen Zahlen. Kapital, das schneller arbeiten soll, braucht einen kleineren Ausgangspunkt. Genau dort drehen sich die Krypto News zu den kleineren Einstiegen. Jedes Signal bestätigt dasselbe Muster, denn großes Kapital bewegt sich jetzt und wartet nicht.

Pepeto ist der Punkt, an dem diese Eile auf einen Preis trifft, den der breite Markt noch nicht entdeckt hat. Bei 0,000000188 Dollar je Token und einer bevorstehenden Binance Notierung entsteht ein Abstand zwischen Vorverkaufspreis und späterer Börsenbewertung, den es in diesem Zyklus sonst nirgends gibt. Die gebührenfreie Tauschfunktion über mehrere Ketten läuft bereits und streicht die Kosten, die jede andere Börse verlangt. Weil es der günstigste Weg ist, den ein Händler finden kann, kommen die Nutzer immer wieder zurück.

Dieser wiederkehrende Verkehr leitet jeden Tausch über den eigenen Token und macht aus täglicher Nutzung eine wachsende Nachfrage. Eine Brücke zwischen den Ketten öffnet die Tür zu jeder Blockchain und erweitert den Zulauf über ein einzelnes Netzwerk hinaus. Der Risiko Scanner PepetoAI prüft jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg, sodass Kapital nicht in schlechten Verträgen versickert. Dieser Kreislauf trifft auf eine feste Obergrenze von 420 Billionen Token und ein wöchentliches Burn Verfahren, das Angebot dauerhaft entfernt. Der frei handelbare Bestand wird dadurch enger, egal ob der Markt steigt, fällt oder seitwärts läuft.

Geführt wird das Projekt von dem Entwickler, der schon den ursprünglichen Pepe gebaut hat. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und bestätigt hat. Günstige Trades gewinnen Nutzer, Nutzer stärken den Token, Burns verknappen das Angebot und die Notierung zündet am Ende alles auf einmal.

Fazit

Der BNB Kurs steht für ein solides Netzwerk, dessen Rückkehr zum Rekordhoch Jahre brauchen würde. Die Krypto News zeigen daneben eine zweite Rechnung. Dogecoin stieg ab Januar 2021 von 0,004 Dollar auf eine Marktkapitalisierung von 90 Milliarden Dollar, und die frühen Wallets warteten nicht auf die Menge. Dieselbe Meme Herkunft, dasselbe wöchentliche Burn Verfahren und dieselbe bevorstehende Binance Notierung treffen im Pepeto Vorverkauf zusammen, in dem bereits 10,38 Millionen Dollar liegen. Sie handeln vor der Bestätigung oder wissen in einem Jahr, dass Sie das Muster gesehen, die Zahlen gelesen und trotzdem nichts getan haben. Mit der Notierung ist dieser Einstiegspreis Geschichte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was zeigen die Krypto News heute?

Bitcoin steht unter 64.000 Dollar und der BNB Kurs bei rund 599 Dollar. BNB Chain hat 2026 Token für fast drei Milliarden Dollar verbrannt, doch die Decke bei 602 Dollar hält.

Warum taucht Pepeto jetzt in den Meldungen auf?

Weil eine Binance Notierung bevorsteht und im Pepeto Vorverkauf inzwischen 10,38 Millionen Dollar liegen. Die offizielle Pepeto-Website nennt zudem eine geprüfte SolidProof Bestätigung des gesamten Codes, eine gebührenfreie Tauschfunktion und ein wöchentliches Burn Verfahren.