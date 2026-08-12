Mouser Electronics, Inc., der autorisierte weltweite Distributor für die neuesten elektronischen Bauteile und Produkte für die industrielle Automatisierung, gab heute die neueste Version seiner Empowering Innovation Together EIT-Technikreihe ein Quantensprung in der Computerverarbeitung bekannt. Diese Version erkundet das aufstrebende Gebiet des Quantencomputings und untersucht, wie die Prinzipien der Quantenmechanik neue Rechenkapazitäten zur Lösung von Problemen erschließen könnten, die für konventionelle Rechnerarchitekturen schwierig bleiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260811646926/de/

Explore how quantum computing could help engineers address problems too complex for traditional systems.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Computern nutzen Quantencomputer die Gesetze der Quantenmechanik, wie Superposition (Überlagerung), Verschränkung und Interferenz, um Berechnungen auf grundlegend unterschiedliche Weise durchzuführen. Während heutige Quantensysteme mit Herausforderungen, wie Fehlerraten und Skalierbarkeit kämpfen, bringen rasche Fortschritte in der Qubit-Entwicklung und Quantenfehlerkorrektur die Technologie näher an praktische Anwendungen heran. Ingenieure und Forscher erforschen das Potenzial des Quantencomputings, um Fortschritte in der Optimierung, Materialentdeckung, künstlichen Intelligenz, Kryptographie und Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen. Diese EIT-Reihe bringt Branchenexperten, Bildungsressourcen und reale Anwendungsfälle zusammen, um Ingenieure zu unterstützen, sich auf die nächste Generation der Recheninnovation vorzubereiten.

"Quantencomputing ist eine der spannendsten Technik-Disziplinen in den modernen Ingenieurwissenschaften", so Jeff Newell, President von Mouser. "Diese Technologie, die sich zwar noch weiterentwickelt, verfügt über das Potenzial neu zu definieren, was mit dem Computer machbar ist. Mithilfe dieser Einrichtung von Empowering Innovation Together können Ingenieure ein besseres Verständnis sowohl von dem Versprechen als auch den praktischen Realitäten von Quantensystemen erlangen, während sie sich von Forschungslaboren hin zu realen Anwendungen bewegen."

Im The Tech Between Us Podcast ist Raymond Yin, Director of Technical Content bei Mouser zu hören und Daniel Gottesman, Physiker, Pionier der Quantenfehlerkorrektur und erster Brin Family Endowed Professor of Theoretical Computer Science an der University of Maryland ist ebenfalls Gast. Gemeinsam erkunden sie die Grundkonzepte des Quantencomputings, während sie aktuelle Hardware-Architekturen, zentrale technische Herausforderungen und die künftige Ausrichtung des Fachgebiets erörtern.

"Quantencomputing ist eine neue Technologie mit großem Zukunftspotenzial. Jedoch werden heute bedeutende technische Fortschritte erzielt", so Raymond Yin. "In dieser Episode verdeutlichen wir, was Quantencomputer realistischerweise tun können, die verbleibenden Hürden und wie Fortschritte in Bereichen, wie etwa der Quantenfehlerkorrektur dazu beitragen, die Technologie näher an eine sinnvolle praktische Wirkung heranzuführen."

Zusätzlich zum Podcast umfasst die EIT-Reihe ein ausführliches Video, technische Artikel, eine themenbezogene Infografik und nur für Abonnenten zugängliche Inhalte zum aktuellen Stand des Quantencomputings und Inhalte, die seine neuen Anwendungen untersuchen. Zu den vorgestellten Ressourcen gehören die Erkundung von Qubits, Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) Systeme, Fehlerkorrektur, Optimierung, KI/Maschinelles Lernen und Post-Quanten-Kryptografie. Darüber hinaus erhalten Leser Zugang zu einer Fallstudie, die untersucht, wie Quantenannealer die Wirkstoffentdeckung beschleunigen, indem sie Forscher in die Lage versetzen, riesige chemische Entwurfsräume effizienter zu erkunden. Durch Untersuchung sowohl der Chancen als auch der Grenzen der Quantentechnologien bietet die Reihe Ingenieuren wertvolle Einblicke in eines der transformativsten Gebiete der Computerforschung.

Gegründet im Jahr 2015, ist das Empowering Innovation Together Programm von Mouser eines der anerkanntesten Bildungsprogramme in der Elektronik- und Komponentenindustrie. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.mouser.com/empowering-innovation/quantum-computing/ und folgen Sie Mouser auf Facebook, LinkedIn, X und YouTube.

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Als globaler autorisierter Distributor bietet Mouser eine riesige Auswahl an neuesten Halbleitern, elektronischen Bauteilen und Produkten für die industrielle Automation. Mouser-Kunden erhalten zu 100% zertifizierte, originale Produkte, die von jedem ihrer Herstellerpartner vollständig rückverfolgbar sind. Zur Beschleunigung der Kundendesigns beherbergt die Website von Mouser eine umfangreiche Sammlung technischer Ressourcen, einschließlich eines Technical Resource Center, zusammen mit Produktdatenblättern, herstellerspezifischen Referenzdesigns, Anwendungshinweisen, technischen Ausführungen, Ingenieurswerkzeugen und weiteren hilfreichen Informationen.

Ingenieure können mithilfe des kostenlosen E-Mail-Newsletters von Mouser über die aktuellen, aufregenden Nachrichten zu Produkt-, Technologie- und Anwendungsinnovationen auf dem Laufenden bleiben. Die E-Mail-Newsletter und Referenzabonnements von Mouser lassen sich an die individuellen und sich ändernden Projektanforderungen von Kunden und Abonnenten anpassen. Kein anderer Distributor bietet Ingenieuren so viel Anpassungs- und Kontrollmöglichkeiten über die Informationen, die sie erhalten. Erfahren Sie mehr über neue Technologien und Produkttrends und darüber hinaus, indem Sie sich noch heute unter https://sub.info.mouser.com/subscriber/ anmelden.

Über Mouser Electronics

Mouser ist ein führender autorisierter Distributor für elektronische Bauelemente und industrielle Automationsprodukte. Mit mehr als 6,8 Millionen Produkten von über 1.200 Herstellermarken bieten wir die größte Auswahl an Produkten auf Lager. Unser Geschäftsbereich für elektronische Bauteile bedient Konstrukteurs- und Käufergemeinschaften durch die Markteinführung von Halbleitern, passiven Bauelementen, Interconnection (Verbindungstechnik) und verwandten elektronischen Technologien. Unser Geschäftsbereich der industriellen Automatisierung unterstützt Unternehmen, ihre Produktionsanlagen und -prozesse zu entwerfen, zu bauen und instand zu halten durch Lösungen, einschließlich der neuesten Sensoren, Bedientafeln, speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS/PLC) und Motorsteuerungen, die ab Lager verfügbar sind und sofort versendet werden können.

Mouser bietet 28 Support-Standorte weltweit, um einen erstklassigen Kundenservice in der lokalen Sprache, Währung und Zeitzone zur Verfügung zu stellen. Von seinen 1,5 Millionen Quadratmeter großen, hochmodernen Vertriebseinrichtungen im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Territorien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.com/.

Markenzeichen

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