Es fällt uns schwer, neue Technologien, ihre Effekte, Folgen und Probleme korrekt einzuordnen oder sinnvoll einzuschätzen. Das war mit dem Beginn der Industrialisierung oder der Einführung der Fließbandfertigung so. Auch Computer und Internet galten vielen zunächst als unsinnige technologische Spielereien, wenn nicht gar als gefährliche Vernichter von Arbeitsplätzen. Der amerikanische Ökonomie-Nobelpreisträger Paul Krugman beispielsweise sagte D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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