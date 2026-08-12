Google integriert neue agentische Features in Google Ads und Analytics, die dank des Ask-Advisors-Analyse-Workflows deutlich vereinfachen. Dazu gehören neue Homepage-Insights, Dashboards mit visuellem Reporting und Kampagnenvergleiche für dein Unternehmen. Inmitten des KI-Zeitalters brauchen Advertiser und Website-Betreiber:innen Support bei der Analyse, um am Puls der Zeit und der Geschehnisse im Digitalraum agieren zu können. Deshalb unterstützt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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