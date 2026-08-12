© Foto: Dall-EXRP kämpft um die 1-Dollar-Marke. Für eine nachhaltige Erholung müssen jetzt diese drei entscheidenden Bedingungen erfüllt werden.XRP bleibt hinter dem Kryptomarkt zurück. Der Token notiert Mittwochmittag zwar 1,2 Prozent höher bei 1,01 US-Dollar, auf Wochensicht steht jedoch ein Minus von 4,49 Prozent. Seit Jahresbeginn summieren sich die Verluste auf 46,5 Prozent. Die Marke von 1 US-Dollar rückt damit zunehmend näher und wird zur entscheidenden Unterstützungszone. Für eine nachhaltige Trendwende dürften diese drei Faktoren entscheidend sein. Der Clarity Act muss den politischen Durchbruch schaffen Der wichtigste Katalysator liegt derzeit im Clarity Act. Nach dem Ende des jahrelangen …
Enthaltene Werte: XRP~EUR,XRP~USD,RLUSD~USDDen vollständigen Artikel lesen
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