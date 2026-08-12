DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IEA: Hormus-Blockade bremst Ölangebotserholung und verschärft Nachfrageeinbruch

Die weltweite Ölnachfrage dürfte in diesem Jahr stärker schrumpfen, da erneute Feindseligkeiten im Nahen Osten und Störungen an wichtigen Engpässen der Schifffahrt die Erholung des Angebots behindern. Dies treibt die Kraftstoffpreise in die Höhe und belastet den Verbrauch, wie die Internationale Energieagentur (IEA) mitteilte. Die Energieaufsichtsbehörde - eine Gruppe westlicher Nationen und ihrer Verbündeten - erwartet nun für 2026 einen Rückgang des weltweiten Ölverbrauchs um 1,6 Millionen Barrel pro Tag. Zuvor war sie von einem Rückgang um 1 Million Barrel pro Tag ausgegangen.

Chinas Einzelhandelsumsatzwachstum hat sich im Juli wohl verstärkt

Das Wachstum der chinesischen Einzelhandelsumsätze hat sich im Juli laut Goldman Sachs wahrscheinlich von 1,0 Prozent im Juni auf 1,5 Prozent im Jahresvergleich beschleunigt. "Günstige Basiseffekte dürften das Wachstum der Automobil- und Haushaltsgeräteverkäufe im Jahresvergleich angekurbelt haben, trotz der nachlassenden Wirkung des laufenden Programms zum Umtausch von Konsumgütern", schreibt GS in einem Kommentar. Das Wachstum des Absatzvolumens bei Automobilen habe sich im Juli leicht verbessert, so die Bank. Nach den Beobachtungen des GS-Branchenanalysten habe sich auch der Rückgang der Haushaltsgeräteverkäufe im Jahresvergleich gegenüber Juni verringert, so die Bank.

Philippinische Zentralbank dürfte Straffungskurs fortsetzen

Das schwache BIP-Wachstum der Philippinen im zweiten Quartal dürfte den Schritt der Bangko Sentral ng Pilipinas unterstützen, ihren graduellen und maßvollen Zinserhöhungszyklus fortzusetzen, schreibt Aris Dacanay von HSBC in einem Bericht. Dies sei das langsamste Wachstumstempo seit dem vierten Quartal 2009, abgesehen von der Pandemie, stellt der leitende Asean-Ökonom fest. "Eine maßvolle Anhebung wäre ein guter Balanceakt zwischen der Stützung des Wachstums und dem Halten der Inflation an der kurzen Leine", sagt er. Die BSP hat die Zinsen in diesem Jahr bei zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen angehoben, und HSBC erwartet noch in diesem Monat eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte auf 5,00 Prozent. HSBC geht in ihrem Basisszenario davon aus, dass der Leitzins bis Ende 2026 5,50 Prozent erreichen wird.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 7. Aug +3,6% auf 248,6 (Vorwoche: 240)

US/MBA Purchase Index Woche per 7. Aug +2,5% auf 157,9 (Vorwoche: 154)

US/MBA Refinance Index Woche per 7. Aug +5,0% auf 744,4 (Vorwoche: 709,1)

DJG/DJN/apo

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August 12, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

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