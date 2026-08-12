München (ots) -Auf den ersten Blick gibt es kaum Bewegung bei den Kraftstoffpreisen. Ein Liter Super E10 kostet im bundesweiten Mittel aktuell 2,125 Euro und liegt damit nahezu auf dem Niveau der Vorwoche (2,128 Euro je Liter). Ähnlich sieht es beim Diesel aus: Für einen Liter zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher derzeit im Bundesschnitt 2,200 Euro. Vor einer Woche lag der Dieselpreis im Tagesdurchschnitt bei 2,204 Euro je Liter und damit geringfügig höher.Rohöl der Sorte Brent hat sich im selben Zeitraum allerdings spürbar verteuert, von etwa 79 US-Dollar auf nun rund 89 US-Dollar je Barrel. Dies spiegelt sich in der wöchentlichen Entwicklung der Kraftstoffpreise bislang zwar nicht wider, das Preisniveau ist aus Sicht des ADAC allerdings dennoch deutlich zu hoch. Seit dem Wochenende legen die Kraftstoffpreise zudem wieder merklich zu.Für spürbare regionale Preisunterschiede sorgt derzeit vor allem das anhaltende Niedrigwasser am Rhein infolge der starken Trockenheit. Es verteuert derzeit in den westlichen Landesteilen die Beschaffung und den Transport von Kraftstoffen. Die Kraftstoffversorgung in Deutschland erfolgt jedoch nicht ausschließlich über die Binnenschifffahrt, sondern zusätzlich zu großen Teilen über Seehäfen, Pipelines, Schiene und Straße. Für die bundesweite Preisentwicklung stellt das Niedrigwasser nach Einschätzung des ADAC daher lediglich einen von mehreren Einflussfaktoren dar, der sich wie dargestellt regional unterschiedlich stark äußern kann.Der ADAC empfiehlt den Autofahrerinnen und Autofahrern, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn dann sind die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen danach langsam wieder ab. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6332074