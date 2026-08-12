Mainz (ots) -13,3 Millionen Menschen sind in Deutschland armutsgefährdet - und es gibt immer mehr Superreiche: 172 Milliardärinnen und Milliardäre waren es Anfang 2026, rund ein Drittel mehr als im vergangenen Jahr. Ein entscheidender Faktor ist das Erben: Jedes Jahr werden in Deutschland Vermögen in dreistelliger Milliardenhöhe weitergegeben - während ein großer Teil der Bevölkerung wenig oder gar nichts erbt. Die SPD will große Vermögen stärker in die Pflicht nehmen und die Erbschaftsteuer reformieren. Kritiker warnen vor Belastungen für die Wirtschaft und dem Verlust von Arbeitsplätzen. "Vermögen ohne Leistung - wie ungerecht ist Erben?" lautet am Donnerstag, 13. August 2026, 23.30 Uhr, das Thema bei "Sarah Tacke" im ZDF.Zählt in Deutschland noch, was man leistet, oder immer mehr, was man erbt? Müssen große Vermögen und Erbschaften stärker besteuert werden? Schafft mehr Umverteilung tatsächlich mehr Gerechtigkeit - oder gefährdet sie Unternehmen und Jobs? Und was muss sich ändern, damit Herkunft nicht über Zukunft entscheidet?Zu Gast bei "Sarah Tacke" sind Kevin Kühnert, Bereichsleiter Steuern bei Finanzwende e.V. und ehemaliger SPD-Generalsekretär, Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen, Finanzwissenschaftler und Ökonom, Andrea Thoma-Böck, Familienunternehmerin, Präsidentin der "Initiative Zukunft Wirtschaft" und CSU-Mitglied sowie Natalya Nepomnyashcha, Gründerin des "Netzwerks Chancen" für sozialen Aufstieg.Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zu "Sarah Tacke" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sarahtacke) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Sarah Tacke" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/talk/sarah-tacke-166)- Trailer zu "Sarah Tacke" (https://presseportal.zdf.de/trailer/trailer/sarah-tacke-das-talkformat)- Presseinformation zu "Sarah Tacke" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sarah-tacke)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6332065