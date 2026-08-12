40 Mio. CAD Cash: First Mining Gold geht aus Position der Stärke in den Herbst

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First Mining Gold startet nach starkem Q2 mit Rückenwind ins zweite Halbjahr: Springpole erhält die Umweltgenehmigung, First-Nations-Abkommen stärken das Projekt und Duparquet liefert weitere Explorationsimpulse.

First Mining Gold (TSX: FF; OTCQX: FFMGF; Frankfurt: FMG) blickt auf ein ereignisreiches zweites Quartal 2026 zurück. Dabei stehen - für einen Projektentwickler üblich - weniger die klassischen Quartalszahlen als vielmehr die erheblichen Fortschritte bei den beiden kanadischen Kernprojekten Springpole und Duparquet im Mittelpunkt. Insbesondere die Ende Juni erteilte bundesstaatliche Umweltgenehmigung für Springpole markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur möglichen Entwicklung eines der größten Goldprojekte Kanadas.

Finanziell geht First Mining dabei aus einer komfortablen Position in die nächste Entwicklungsphase. Zum 30. Juni verfügte das Unternehmen über liquide Mittel und börsengängige Wertpapiere von insgesamt 40,5 Mio. CAD. Hinzu kommen Beteiligungen mit erheblichem Wert: Die gehaltenen Aktien an Seva Mining hatten zum Quartalsende einen Marktwert von rund 29 Mio. CAD, während der 20-prozentige Anteil am Pickle-Crow-Goldprojekt mit 14,3 Mio. CAD bewertet wurde.

Springpole erhält entscheidende Umweltgenehmigung

Das wichtigste Ereignis des Quartals erfolgte unmittelbar zum Ende des Berichtszeitraums. Am 30. Juni erhielt First Mining die bundesstaatliche Environmental Assessment-Genehmigung für das im Nordwesten Ontarios gelegene Springpole-Projekt. Kanadas Umweltministerin Julie Aviva Dabrusin gab bekannt, dass das Projekt auf Bundesebene weiter vorangetrieben werden darf.

Für First Mining ist dies ein wesentlicher Schritt bei der Verringerung des Genehmigungsrisikos von Springpole. Große Bergbauprojekte in Kanada durchlaufen umfangreiche Umweltprüfungen, bevor die eigentliche Projektentwicklung voranschreiten kann. Mit der positiven Entscheidung hat Springpole eine der zentralen regulatorischen Hürden genommen.

Parallel dazu machte First Mining erhebliche Fortschritte bei der Zusammenarbeit mit den lokalen First Nations. Ebenfalls am 30. Juni meldete das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Slate Falls Nation, welche die wesentlichen Eckpunkte für die Verhandlung eines endgültigen Projektabkommens festlegt.

Bereits Mitte Juni hatten die Cat Lake First Nation und die Lac Seul First Nation ihren eigenen Anishnaabe Led Impact Assessment Process abgeschlossen. Beide First Nations genehmigten Springpole vorbehaltlich 35 ausgehandelter Bedingungen. Gleichzeitig wurde ein Term Sheet vereinbart, das unter anderem wirtschaftliche Vorteile, Umweltschutzmaßnahmen und weitere Bedingungen für die Projektentwicklung umfasst. Zusätzlich schlossen First Mining und die Cat Lake First Nation eine Vereinbarung zur Entwicklung einer ganzjährig nutzbaren Zufahrtsstraße zur Gemeinde im Nordwesten Ontarios.

Damit hat First Mining im zweiten Quartal sowohl auf regulatorischer Ebene als auch bei der Zusammenarbeit mit den betroffenen indigenen Gemeinschaften wichtige Fortschritte erzielt.

Duparquet: Exploration des zweiten Großprojekts läuft weiter

Während Springpole zunehmend in Richtung Projektentwicklung voranschreitet, arbeitet First Mining parallel an seinem zweiten großen Goldprojekt Duparquet in Québec.

Im Mai startete das Unternehmen das Explorationsbohrprogramm 2026 und vereinbarte gleichzeitig eine neue Bohrpartnerschaft mit Forage Anicinape. Das indigene Bohrunternehmen entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen Forages Rouillier und der Coopérative de solidarité de Pikogan, welche die Pikogan First Nation repräsentiert.

Kurz zuvor hatte First Mining bereits die abschließenden Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 veröffentlicht. Im Mittelpunkt standen dabei die neu entdeckte Minuit-Zone sowie Ziele entlang der nördlichen und südlichen Ränder der Beattie-Syenit-Intrusion. Die Bohrungen bestätigten nach Unternehmensangaben höhergradige Goldmineralisierung an mehreren Zielen sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe. Die weitere Exploration konzentriert sich darauf, zusätzliche Mineralisierung entlang der wichtigsten Kontaktbereiche der bestehenden Mineralressource abzugrenzen.

Duparquet befindet sich derzeit auf PEA-Niveau (Preliminary Economic Assessment, vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung) und liegt entlang der bedeutenden Destor-Porcupine Fault Zone in der rohstoffreichen Abitibi-Region Québecs. Zusammen mit Springpole bildet das Projekt den Kern der Entwicklungsstrategie von First Mining.

Pickle Crow bringt Cash und bleibt langfristige Beteiligung

Auch beim Pickle-Crow-Projekt gab es im zweiten Quartal eine wichtige Veränderung. Ende April schloss Bellavista Resources die Übernahme der Beteiligung von Firefly Metal an PC Gold Inc., der Gesellschaft hinter Pickle Crow, ab. Bellavista nutzte anschließend sein vertragliches Recht, den Anteil von First Mining an PC Gold von 30 auf 20 Prozent zu reduzieren. Dafür erhielt First Mining eine Barzahlung von 3 Mio. CAD.

Interessant bleibt die Struktur der verbleibenden Beteiligung: Der 20-prozentige Anteil von First Mining wird bis zu einer Entscheidung über den Bau einer Mine vollständig vom Partner finanziert. First Mining kann damit an einer möglichen weiteren Wertsteigerung des Projekts partizipieren, ohne zunächst eigenes Kapital für dessen Entwicklung bereitstellen zu müssen. Zum Quartalsende wurde dieser Anteil mit 14,3 Mio. CAD bewertet.

Fazit: First Mining erreicht wichtige Wegmarken

Das zweite Quartal 2026 könnte rückblickend zu den wichtigeren Phasen in der Entwicklung von First Mining Gold zählen. Entscheidend ist dabei weniger ein einzelner Finanzwert als die Kombination mehrerer Fortschritte.

Mit der bundesstaatlichen Umweltgenehmigung hat Springpole eine zentrale regulatorische Hürde genommen. Gleichzeitig wurden wichtige Vereinbarungen mit mehreren First Nations erreicht. Bei Duparquet läuft derweil die nächste Explorationskampagne, nachdem die vorangegangenen Bohrungen höhergradige Goldmineralisierung an mehreren Zielen bestätigt hatten. Hinzu kommt eine solide finanzielle Ausgangslage mit 40,5 Mio. CAD an Cash und Wertpapieren sowie erheblichen Beteiligungswerten an Seva Mining und Pickle Crow.

First Mining beginnt die zweite Jahreshälfte 2026 damit aus einer deutlich weiterentwickelten Position: Springpole hat einen entscheidenden Genehmigungsschritt absolviert, Duparquet wird weiter exploriert und die vorhandenen Finanzmittel und Beteiligungen geben dem Unternehmen Spielraum, beide großen kanadischen Goldprojekte weiter voranzutreiben.

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