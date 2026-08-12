Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Miivo AI Inc. Die weltweite Begeisterung für künstliche Intelligenz treibt die Technologiebörsen zu immer neuen Höchstständen. Eine aktuelle Erhebung des Branchenverbands Bitkom belegt diesen Trend eindrucksvoll: Bereits 41 % der mittelständischen Unternehmen nutzen KI aktiv in ihren Geschäftsprozessen. Davon profitieren Schwergewichte wie Microsoft und Broadcom, welche die notwendige Cloud- und Chip-Infrastruktur für den globalen Markt bereitstellen. Gleichzeitig investiert die Softbank Group strategisch Milliarden in visionäre Technologieprojekte, um an der nächsten Skalierungswelle zu partizipieren. Ein besonderer Wachstumstreiber liegt jedoch abseits der Großkonzerne im bisher unterversorgten Mittelstand. Hier schließt der innovative Newcomer Miivo AI eine entscheidende Marktlücke, indem er mit autonomen KI-CFO-Lösungen kleineren und mittleren Unternehmen ohne hohen Onboarding-Aufwand zu voller operativer Transparenz verhilft. Da laut der Studie zeitgleich rund 80 % der Firmen den exakten wirtschaftlichen Nutzen ihrer IT-Investitionen noch schwer quantifizieren können, entfesseln automatisierte Optimierungstools wie jene von Miivo ein enormes Effizienzpotenzial. Investoren sollten ihre Bewertungsmodelle scharf stellen.
Enthaltene Werte: CA59863J1003,US11135F1012,US5949181045,JP3436100006Den vollständigen Artikel lesen ...
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