TKMS hebt seine Umsatzprognose drastisch an: Statt 2 bis 5 Prozent sollen es nun 10 bis 12 Prozent werden. Der Iran-Krieg bringt dem Marineschiffbauer sogar neue Nachfrage aus dem Persischen Golf. Der Marineschiffbauer TKMS steuert mit Rückenwind auf ein starkes Geschäftsjahr zu. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) deutlich nach oben korrigiert: Statt der ursprünglich angepeilten 2 bis 5 Prozent soll der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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