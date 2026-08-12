Berlin (ots) -Schauspieler Jan Josef Liefers hat im Podcast "Hotel Matze" über seine Behandlung mit Ketamin gesprochen. Die Behandlung fand in der Berliner Privatpraxis TEMEDOS statt. Ein aktueller Beitrag im TEMEDOS Blog (https://www.temedos.de/journal/jan-josef-liefers-ueber-seine-ketaminbehandlung-bei-temedos) greift das Gespräch auf und ordnet die Behandlung fachlich ein.Der Wirkstoff Ketamin wurde ursprünglich als Narkosemittel entwickelt. Seit einigen Jahren kommt er wegen seiner psychoaktiven Wirkung im Rahmen von psychotherapeutischen Behandlungen zum Einsatz, hauptsächlich für schwer behandelbare depressive Erkrankungen. Bei TEMEDOS erfolgt die Ketamininfusionstherapie (https://www.temedos.de/therapieverfahren/ketamininfusionstherapie) nach ausführlicher ärztlicher Anamnese und individueller Indikationsstellung. Die Infusion wird ärztlich überwacht und mit einer therapeutischen Begleitung verbunden.Ärztliche und therapeutische Begleitung im Mittelpunkt"Entscheidend ist aus medizinischer Sicht keinesfalls die Ketamingabe allein. Am Anfang steht immer die sorgfältige Prüfung, ob eine solche Behandlung für den einzelnen Patienten überhaupt infrage kommt. Wir verstehen die Infusion als einen Baustein innerhalb eines individuell abgestimmten und therapeutisch begleiteten Behandlungskonzepts", sagt Dr. med. Dietmar Peikert, ärztlicher Leiter von TEMEDOS.Denn eine Ketaminbehandlung ist ein effektvoller Therapiebaustein, aber nicht immer geeignet. Medizinische Vorgeschichte, bestehende Erkrankungen und bisherige Therapieverläufe müssen individuell berücksichtigt werden.Der Podcast-Auftritt von Jan Josef Liefers bietet aus Sicht der Praxis vor allem einen Anlass für sachliche Aufklärung über ein Verfahren, das zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit erhält.Weitere Informationen:https://www.temedos.de/journal/jan-josef-liefers-ueber-seine-ketaminbehandlung-bei-temedosÜber TEMEDOSTEMEDOS ist eine Privatpraxis für Allgemeinmedizin und integrative Medizin am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg. Unter der ärztlichen Leitung von Dr. med. Dietmar Peikert verbindet das interdisziplinäre Team allgemeinmedizinische Diagnostik und Behandlung mit verschiedenen integrativen Therapieansätzen. Die Praxis ist akademische Lehrpraxis der Universität Witten/Herdecke.Pressekontakt:TEMEDOS - Privatpraxis für Allgemeinmedizin und integrative MedizinKristin BethkeKoordination & ManagementE-Mail: bethke@temedos.deTelefon: 0152 229 480 42Original-Content von: TEMEDOS - Privatpraxis für Allgemeinmedizin und integrative Medizin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183155/6332083