Frankfurt am Main (ots) -
Am 7. Oktober 2026 veranstaltet der Verband Bildungsmedien e. V. auf der Frankfurter Buchmesse eine Podiumsdiskussion zum Thema "Politische Bildung in der Schule: 50 Jahre Beutelsbacher Konsens".
Der Beutelsbacher Konsens wurde im Herbst 1976 im baden-württembergischen Beutelsbach formuliert. Auch 50 Jahre später haben seine Grundprinzipien - Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot und Schülerorientierung - nichts an Bedeutung verloren.
Doch wie wirkt er sich konkret auf die Schulpraxis aus? Wie (un)politisch soll und darf Unterricht sein? Welche Verantwortung haben Lehrkräfte angesichts stetig wachsender gesellschaftlicher Polarisierung, Desinformation und Demokratiefeindlichkeit?
Darüber diskutieren auf der Frankfurter Buchmesse
- Prof. Dr. Tim Engartner, Professor für Sozialwissenschaften Universität zu Köln
- Martina Fiddrich, Stv. Vorsitzende Verband Bildungsmedien und Geschäftsführerin Cornelsen Verlag, und
- Tomi Neckov, Bundesvorsitzender Verband Bildung und Erziehung (VBE)
unter Moderation von Peter Hanack, Frankfurter Rundschau.
Wann: Mittwoch, 7. Oktober 2026, 11:00 bis 12:00 Uhr
Wo: Frankfurter Buchmesse, Inspiration Stage in Halle 3.0
Tickets: buchmesse.de/besuchen/tickets
Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.
bildungsmedien.de
Pressekontakt:
Verband Bildungsmedien e. V.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Dagny Ladé
Kurfürstenstraße 49
60486 Frankfurt am Main
Tel.: 069 9866976 - 14
https://bildungsmedien.de
Original-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/6332095
Am 7. Oktober 2026 veranstaltet der Verband Bildungsmedien e. V. auf der Frankfurter Buchmesse eine Podiumsdiskussion zum Thema "Politische Bildung in der Schule: 50 Jahre Beutelsbacher Konsens".
Der Beutelsbacher Konsens wurde im Herbst 1976 im baden-württembergischen Beutelsbach formuliert. Auch 50 Jahre später haben seine Grundprinzipien - Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot und Schülerorientierung - nichts an Bedeutung verloren.
Doch wie wirkt er sich konkret auf die Schulpraxis aus? Wie (un)politisch soll und darf Unterricht sein? Welche Verantwortung haben Lehrkräfte angesichts stetig wachsender gesellschaftlicher Polarisierung, Desinformation und Demokratiefeindlichkeit?
Darüber diskutieren auf der Frankfurter Buchmesse
- Prof. Dr. Tim Engartner, Professor für Sozialwissenschaften Universität zu Köln
- Martina Fiddrich, Stv. Vorsitzende Verband Bildungsmedien und Geschäftsführerin Cornelsen Verlag, und
- Tomi Neckov, Bundesvorsitzender Verband Bildung und Erziehung (VBE)
unter Moderation von Peter Hanack, Frankfurter Rundschau.
Wann: Mittwoch, 7. Oktober 2026, 11:00 bis 12:00 Uhr
Wo: Frankfurter Buchmesse, Inspiration Stage in Halle 3.0
Tickets: buchmesse.de/besuchen/tickets
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