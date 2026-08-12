© Foto: Ying Tang - NurPhotoTencent wächst dank Games und KI-Werbung stärker als erwartet. Beim Gewinn verfehlte der chinesische Tech-Riese jedoch die Prognose. Eine Ausgabenexplosion sorgt zudem für neue Unruhe.Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent auf 204,78 Milliarden Yuan (rund 26,3 Milliarden Euro). Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 202,17 Milliarden Yuan gerechnet. Beim Gewinn verfehlte das chinesische Technologieunternehmen jedoch die Erwartungen: Mit 56 Milliarden Yuan wurde die Prognose von 61,82 Milliarden Yuan deutlich verfehlt. Gegenüber dem Vorjahr legte der Gewinn lediglich um knapp ein Prozent zu. Bereinigt um Einmaleffekte und bestimmte nicht …
Enthaltene Werte: KYG875721634Den vollständigen Artikel lesen
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