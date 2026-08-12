Die Versicherungsbranche hat kein Nachwuchsproblem - sie hat ein Orientierungsproblem, betont AssCompact Kolumnist Andreas Wollermann. Das von ihm entwickelte ECHO-Modell zeigt, wie Führung in einer komplexen Welt gelingt. Denn Orientierung wird zum Erfolgsfaktor für Unternehmen. Während der Arbeit an meinem Buch über die Generation Z, die Generation Alpha und die tiefgreifenden Veränderungen unserer Gesellschaft bin ich immer wieder an einem Gedanken hängen geblieben, der zunächst gar nichts mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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