Bitcoin Prognose: 90 Wale mit über 10.000 BTC kaufen zu, während Kleinanleger fliehen

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90 Wallets halten inzwischen mindestens 10.000 Bitcoin, so viele wie seit sechs Monaten nicht mehr. Die größten Adressen im Markt kaufen also zu, während der Kurs kaum von der Stelle kommt. Bitcoin notiert am Dienstag bei rund 63.980 Dollar und damit klar unter der Marke von 65.000 Dollar, die am Montag noch hielt. Gleichzeitig schrumpfen die kleinsten Wallets seit Anfang August, ein klarer Wechsel der Besitzverhältnisse. Wer sich mit der Bitcoin Prognose beschäftigt, steht damit vor einer ungewöhnlichen Lage. Die Daten aus der Blockchain sprechen für Stärke, der Kurs selbst noch nicht.

Bitcoin Prognose: Was die Wale sehen und der Chart noch nicht zeigt

Die Zahlen stammen von der Analysefirma Santiment. Laut CoinDesk ist die Zahl der Wallets mit mindestens 10.000 Bitcoin auf 90 geklettert, ein Sechsmonatshoch, sechs davon kamen allein in den vergangenen acht Wochen hinzu. Seit dem 29. Juli haben Wallets mit 10 bis 10.000 Bitcoin für 1,5 Milliarden Dollar zugekauft, während die kleinsten Adressen stetig schrumpfen.

Zwei Ereignisse haben Privatanleger verschreckt. Der Angriff auf die Hardware-Wallet Coldcard kostete Nutzer rund 120 Millionen Dollar, kurz darauf verschob der US-Senat den Clarity Act auf September. Entscheidend ist aber die Wanderung des Kapitals nach oben, denn solche Konzentration ging historisch größeren Kursbewegungen voraus. Santiment sieht die Chancen deshalb eher bei 70.000 Dollar als unter 60.000 Dollar.

Auf dem Chart bleibt es eng. Laut CaptainAltcoin entscheidet die Zone um 65.000 Dollar über die nächste Richtung, darüber warten Widerstände bei 65.500 und 66.300 Dollar. Auf Jahressicht steht BTC rund 29 Prozent im Minus, und selbst der Sprung auf 70.000 Dollar wären vom heutigen Niveau nur zehn Prozent. Für viele Anleger macht die Bitcoin Prognose damit die falsche Rechnung auf.

Pepeto rückt in den Fokus, während die Bitcoin Prognose seitwärts läuft

Wer zehn Prozent für zu wenig hält, landet schnell bei einem Markt mit einer ganz anderen Ausgangslage. Während große Wallets bei Bitcoin zukaufen, fließt privates Kapital seit Wochen in Projekte, die ihren Börsenstart noch vor sich haben. Ein Name taucht dabei besonders häufig auf.

Weil Bitcoin in einer Spanne festhängt, die kurzfristige Gewinne begrenzt, schauen Wallets über die großen Werte hinaus nach Einstiegen mit mehr Luft nach oben. Pepeto hat im laufenden Presale bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar je Token. Ein Binance-Listing rückt näher. Analysten weisen darauf hin, dass Meme-Energie und echte Börsenwerkzeuge nur einmal pro Zyklus zur selben Zeit auftreten.

Der Handelsplatz, den das Team bereits ausgeliefert hat, ist der Grund, warum der Presale weiter wächst. Die Brücke zwischen den Ketten bewegt Token über Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten, sodass Halter beim Wechsel zwischen den Netzwerken jeden Dollar behalten. Der Risiko-Prüfer kontrolliert jeden Vertrag vor dem Kauf und sucht nach Betrugsmustern und Liquiditätsfallen, die im letzten Bärenmarkt ganze Wallets geleert haben. Damit ist das Kapital in Pepeto durch einen Schutz gesichert, den die meisten Presales gar nicht erst aufbauen.

Ein früherer Binance-Experte führt den Börsenbereich, und der Mitgründer der ersten Pepe-Münze leitet das Projekt. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde. Mit dem näher rückenden Listing sehen Analysten in Pepeto einen Einstieg mit deutlich mehr Spielraum als bei BTC. Die Kombination aus einem Pepe-Mitgründer, funktionierenden Börsenwerkzeugen und einem bestätigten Weg zum Listing gehört zu den seltensten Konstellationen, die dieser Markt hervorbringt. Die Wallets, die bereits investiert sind, wissen genau, was dieses Listing bedeutet.

Fazit zur Bitcoin Prognose

Die Bitcoin Prognose bleibt an die Marke von 65.000 Dollar gebunden, und dort liegt das Problem für alle, die mehr suchen als zehn Prozent. Bei über einer Billion Dollar Marktwert braucht Bitcoin Milliarden an frischem Kapital für jedes Prozent, ein Presale nicht. Die bereits eingesammelten 10,38 Millionen Dollar zeigen, dass große Wallets gefunden haben, was sie suchen. Der Presale bietet heute denselben Einstieg, den die frühesten Käufer genutzt haben, und das Listing ist der Termin dafür. Für die Wallets, die längst positioniert sind, ist dieser Termin keine Überraschung mehr. Wer jetzt einsteigt, sitzt am Tag des Listings mit am Tisch, statt BTC beim Steigen zuzusehen, während sich dieses Fenster für immer schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose für die kommenden Wochen aus?

Die Bitcoin Prognose bleibt positiv, solange BTC die Zone um 65.000 Dollar zurückerobert. Darüber warten 65.500 und 66.300 Dollar, und Santiment hält 70.000 Dollar für wahrscheinlicher als einen Rutsch unter 60.000 Dollar.

Wie funktioniert der Pepeto Presale?

Käufer steigen über die offizielle Pepeto-Website ein und halten ihre Token zum Presale-Preis, bis das Binance-Listing den öffentlichen Handel öffnet. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits geflossen, alle Verträge sind von SolidProof geprüft.