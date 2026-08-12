DAX Gewinner am Dienstag: Siemens Energy Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Per Xetra-Schluss notierten am Dienstag (11.08.2026) 22 Aktien im Plus, während 18 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Gewinnerliste führte die Siemens Energy Aktie an, die sich um 2,20 Prozent verteuerte. Scout24 gewann 2,00 Prozent, RWE legte um 1,59 Prozent zu.

Die Siemens Energy Aktie (ENR) sicherte sich damit den Platz als stärkster DAX Gewinner des Handelstages.

- Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 - WKN: ENER6Y - Ticker: ENR

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Top-Performer im Index: Die Siemens Energy Aktie schloss mit einem Plus von 2,20 - als stärkster DAX Gewinner des Handelstages und führte die Gewinnerliste vor Scout24 und RWE an.

Die schloss mit einem Plus von 2,20 - als stärkster des Handelstages und führte die Gewinnerliste vor Scout24 und RWE an. Aufhellung im Tageschart: Mit dem Tagesschlusskurs über der SMA50 hat sich das Chartbild aufgehellt. Wird dieser Trend bestätigt, liegt das nächste Kursziel im Bereich der 170-EUR-Marke.

Mit dem Tagesschlusskurs über der SMA50 hat sich das Chartbild aufgehellt. Wird dieser Trend bestätigt, liegt das nächste Kursziel im Bereich der 170-EUR-Marke. Schlüssellevel im 4h-Chart: Für einen nachhaltigen Ausbruch muss die Aktie die SMA200 (159,36 EUR) überwinden und sich im nächsten Schritt über dem Juni-Hoch bei 174,08 EUR etablieren.

Chartcheck: Die Siemens Energy Aktie im Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus dem Tageschart lässt sich gut ablesen, dass das Papier bis Ende Februar sukzessive aufwärtslaufen konnte. Die Rücksetzer wurden von Anlegern direkt als Kaufgelegenheit genutzt. Das Hoch bei 171,55 EUR Ende Februar nutzten Investoren jedoch für Gewinnmitnahmen. Die Aktie setzte zurück und fiel im Zuge dessen unter die 140-EUR-Marke.

Nach einer längeren Konsolidierung ging es wieder aufwärts: Ende April markierte die Siemens Energy Aktie ein neues Jahreshoch bei 192,00 EUR.

Konsolidierung und Kampf um die Gleitenden Durchschnitte

Das Jahreshoch wurde nachfolgend abverkauft. Die Abgaben hielten sich zunächst in einem überschaubaren Rahmen, verstärkten sich im weiteren Handelsverlauf jedoch:

Die Aktie rutschte unter die SMA20 (aktuell bei 150,13 EUR) und gab auch die SMA50 (aktuell bei 155,22 EUR) auf.

(aktuell bei 150,13 EUR) und gab auch die (aktuell bei 155,22 EUR) auf. Im Bereich der 140-EUR-Marke fand das Wertpapier erneut einen Boden und schob sich wieder an die SMA50 heran, die sich als harter Widerstand erwies.

heran, die sich als harter Widerstand erwies. Nach einem erneuten Rücksetzer unter die SMA20 und einem gescheiterten Anlauf auf die SMA50 ging es weiter abwärts.

Im Verlauf wurde auch die SMA200 (aktuell bei 146,53 EUR) aufgegeben, konnte aber direkt zurückgewonnen werden....

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