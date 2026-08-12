Ein neues KI-Tool namens "Worldclaw" ist in der Lage, ganze 3D-Welten aus kurzen Prompts zu erstellen. Dabei kommen mehrere Techniken zum Einsatz, damit die Welten nicht nur wild aus Elementen zusammengeworfen werden. Immer häufiger werden KI-Modelle daran gemessen, wie gut sie darin sind, Städte und Welten nachzubauen und zu erschaffen. So hat erst kürzlich ein KI-Forscher seinen Benchmark gezeigt, in dem er Modelle Hafenstädte über mehrere tausend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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