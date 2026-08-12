© Foto: Martin Lee - Martin LeeDie US-Inflation hat sich im Juli auf 3,4 Prozent abgekühlt und liegt damit unter den Erwartungen der Analysten. Doch der Kern-CPI bleibt hartnäckig, und mehrere Preistreiber sorgen weiter für Gegenwind.Die US-Inflation hat sich im Juli leicht beruhigt. Der Verbraucherpreisindex stieg im Vergleich zum Vormonat saisonbereinigt um 0,1 Prozent, wie das Bureau of Labor Statistics am Mittwoch mitteilte. Die Jahresrate lag bei 3,4 Prozent, einen Tick unter den 3,5 Prozent, die Analysten im Vorfeld erwartet hatten, und auch unter dem Juni-Wert von ebenfalls 3,5 Prozent. Die Kernrate, also die Teuerung ohne Energie und Lebensmittel, stieg monatlich um 0,2 Prozent und auf Jahressicht um 2,5 Prozent. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE