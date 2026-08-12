Endet die Rekordjagd an den Weltbörsen oder muss die US-Notenbank die Party beenden, indem sie die Leitzinsen wieder anhebt? Die heute um 14:30 Uhr veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA geben darauf zunächst keine konkreten Rückschlüsse. Letztlich fielen die wichtigsten Daten wie im Vorfeld erwartet aus. Demnach lag die Kernrate der US-Verbraucherpreise (CPI) für den Monat Juli bei 3,4 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert aus dem Juni. Die Preise entwickelten sich wie Volkswirte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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