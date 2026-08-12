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Die Hitzewellen hinterlassen inzwischen messbare wirtschaftliche Spuren. Allein für Großbritannien werden die bisherigen Produktionsausfälle auf 4,4 Mrd. GBP geschätzt. Zudem:Erst 20 bis 25 % der europäischen Haushalte besitzen eine Klimaanlage. Die USA oder Japan kommen auf 90 %. Auch die EU nimmt sich inzwischen dem Thema an. Wir rechnen mit erheblichen Nachholeffekten und stellen einen künftigen Favoriten in der neuen Ausgabe des Aktionärsbriefes vor.Auch Cybersecurity bleibt heiß: CrowdStrike und Palo Alto Networks erreichten nach der Black-Hat-Konferenz neue Rekordstände. Und OHB rückt morgen außerplanmäßig in den SDAX auf.Gold dreht und steigt heute über 4.400 $, aber die Barrick Mining-Zahlen sorgen für Unruhe. Liegt darin eine Chance? Wir bringen Licht ins Dunkel.Alle vier Themen analysieren wir in der neuen Ausgabe des Aktionärsbriefs, dazu weitere konkrete Aktienideen und Kaufmarken nebst dem Blick in die zwei Portfolios und den jüngsten Depotaufnahmen.Heute seit 15 Uhr im Börsenkiosk als Einzelausgabe ohne Abo-Zwang. Aktuell läuft dort unsere 50 % Rabattaktion.Hier geht es zur neuen Ausgabe von Der Aktionärsbrief:Im übrigen stehen heute die Cisco-Zahlen an. Das wird erwartet:Für das Schlussquartal erwartet der Konsens einen Umsatz von 16,83 Mrd. $ und einen bereinigten Gewinn von 1,17 $ je Aktie. Im Kerngeschäft Networking werden 9,62 Mrd. $ erwartet, für Security 2,09 Mrd. $. Die bereinigte Bruttomarge soll bei 66,1 % liegen, die operative Marge bei 34,8 %.Im Mittelpunkt steht der Ausblick. Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres rechnet der Markt bislang mit 16,84 Mrd. $ Umsatz und 1,16 $ Gewinn je Aktie. Für das Gesamtjahr 2027 liegen die Erwartungen bei 68,83 Mrd. $ Umsatz und 4,81 $ Gewinn je Aktie.Besonders genau wird der Markt auf das KI-Geschäft schauen. Bloomberg Intelligence hält ein Wachstum der KI-Umsätze um mindestens 50 % auf rund 6 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2027 für möglich.Ihr Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe