Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890) und das verbundene Unternehmen Seoul Viosys Co., Ltd. (KOSDAQ: 092190), weltweit tätige Unternehmen für Opto-Halbleitertechnologie, haben in Indien eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen die Verletzung von Seouls Opto-Halbleiterpatenten erwirkt. Damit folgen sie ähnlichen Unterlassungsentscheidungen in Europa und den Vereinigten Staaten. Der Delhi High Court weitete die Unterlassungsverfügung zudem auf den Managing Director des beklagten Unternehmens aus.

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Patentierte Opto-Halbleitertechnologie zur Steigerung der Lichtleistung, die Gegenstand der Rechtsstreitigkeiten war (links), und WICOP-Technologie (rechts) (Bild: Seoul Viosys)

Es wird erwartet, dass diese Entscheidungen erhebliche Auswirkungen auf die globale Opto-Halbleiterindustrie haben werden. Der Markt hat ein Volumen von rund 200 Mrd. US-Dollar und weitet sich von Anwendungen in der Automobilbeleuchtung und bei Displays zunehmend auf die optische Kommunikation für KI-Anwendungen aus.

In Indien gewann Seoul Viosys ein rechtskräftiges Verfahren gegen Ornate Agencies Private Limited. Das Gericht untersagte den Verkauf von Produkten, die Seouls Patent verletzen, und verbot dem Managing Director des Unternehmens darüber hinaus separat weitere Patentverletzungen.

Im Juni vergangenen Jahres bestätigte das Einheitliche Patentgericht (Unified Patent Court, UPC) in Europa eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen Produkte, die Seouls WICOP-Technologie verletzen. Zusätzlich ordnete das Gericht den Rückruf und die Vernichtung bereits verkaufter Produkte an. Diese Anordnung geht in ihren Auswirkungen deutlich über Schadensersatz oder Lizenzgebühren hinaus, da rechtsverletzende Produkte mit erheblichem Kostenaufwand vom Markt genommen werden müssen.

Im Februar erließ ein US-Gericht wegen der Verletzung von Patenten eines verbundenen Unternehmens von Seoul eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen das europäische Opto-Halbleiter-Anwendungsunternehmen Laser Components USA. Dessen Produkte enthielten Chips des koreanischen Unternehmens Photon Wave Co., Ltd. Die Verfügung untersagt den Verkauf der rechtsverletzenden Produkte sowie aller im Wesentlichen gleichartigen Produkte, die mit demselben Verfahren hergestellt werden. Sie gilt außerdem für Führungskräfte, Vertreter und Mitarbeiter von Laser Components sowie für Mitarbeiter von Photon Wave, die im Zusammenhang mit der Patentverletzung gemeinsam mit Laser Components handeln.

Die drei Rechtsstreitigkeiten betrafen Patente auf zentrale Opto-Halbleitertechnologien, darunter Seouls Technologie zur Steigerung der Lichtleistung, die WICOP-Technologie für eine robuste LED-Struktur sowie Lösungen zur Wasserdesinfektion. Die Anwendungsbereiche dieser Technologien reichen von Automobilbeleuchtung, Displays und mobilen Geräten über allgemeine Beleuchtung bis hin zur zukünftigen KI-Datenkommunikation. Die betreffenden Patente sind Teil eines Portfolios von rund 15.000 Patenten von Seoul Semiconductor und Seoul Viosys. Die aufeinanderfolgenden Unterlassungsentscheidungen in Europa, den USA und Indien unterstreichen die Stärke der Kerntechnologien von Seoul sowie seine Position als weltweit führendes Technologieunternehmen.

Gründer Chung-hoon Lee, der sein Unternehmen von Grund auf aufgebaut hat, als es in Korea noch keine Opto-Halbleiterindustrie gab, erklärte, dass das Patentsystem dazu beitrage, seine Überzeugung zu verwirklichen: "Birth is not fair, but opportunity must be fair." Das Patentsystem habe industrielle Revolutionen vorangetrieben und bis 1900 wesentlich dazu beigetragen, Armut und Kindersterblichkeit drastisch zu senken.

"So wie auch gewöhnliche Menschen in Ländern, in denen geistiges Eigentum respektiert wird, große Träume verwirklichen können, muss dieses System Führungskräften von Unternehmen, die Schutzrechte verletzen, strenge Sanktionen auferlegen so wie Gerichte weltweit dies bereits getan haben. Nur so können Patente weltweit respektiert werden und junge Menschen sowie Unternehmer überall mit Hoffnung leben", sagte er.

Über Seoul Viosys

Seoul Viosys verfügt über rund 6.000 Patente und die technologische Kompetenz zur Herstellung von Opto-Halbleiterchips, die das gesamte Wellenlängenspektrum von 200 Nanometern bis 1.400 Nanometern abdecken. Zu den technologischen Kompetenzen gehören außerdem oberflächenemittierende Laser mit vertikalem Resonator (Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers, VCSELs) sowie Laserdioden.

Das Unternehmen produziert außerdem WICOP-Pixel in Serie, die weltweit erste Technologie, bei der rote, grüne und blaue Display-Lichtquellen in einem einzigen Chip integriert werden.

Seoul Viosys wurde 2002 gegründet und hält derzeit den weltweit führenden Marktanteil im Bereich UV-LEDs. In Zusammenarbeit mit seiner Muttergesellschaft Seoul Semiconductor, die über rund 15.000 Patente verfügt, baut Seoul Viosys seine technologische Führungsposition auf den globalen Märkten kontinuierlich aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulviosys.com.

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Contacts:

Seoul Viosys Co., Ltd.

Jinseop Jung

jjs8732@seoulsemicon.com