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Stevie Awards geben die Gewinner der International Business Awards 2026 aus 78 Ländern und Gebieten bekannt



12.08.2026 / 15:05 CET/CEST

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Die 23. jährlichen International Business Awards - der weltweit führende Wettbewerb für Wirtschaftsauszeichnungen - würdigen herausragende Organisationen, Führungskräfte, Unternehmer und Teams aus der ganzen Welt. FAIRFAX, Virginia, 12. August 2026 /PRNewswire/ -- Leistungsstarke Unternehmen und Führungskräfte aus der ganzen Welt wurden bei den 23. International Business Awards (IBAs) - dem weltweit einzigen internationalen und branchenübergreifenden Wirtschaftspreis mit dem Stevie Award in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Mehr als 3.800 Nominierungen von Organisationen aus 78 Ländern und Gebieten wurden von über 210 Fachleuten aus der Wirtschaft bewertet, die als Jurymitglieder in 11 Fachgremien tätig waren. Die Gewinner wurden auf der Grundlage der Durchschnittspunktzahlen ausgewählt, die im Rahmen des unabhängigen Bewertungsverfahrens vergeben wurden. Eine vollständige Liste der Gewinner der Stevie Awards 2026 in Gold, Silber und Bronze nach Kategorien ist unter iba.stevieawards.com verfügbar. Organisationen mit den meisten Stevie-Award-Auszeichnungen Der größte Gewinner der Gold-, Silber- und Bronze-Stevie-Awards ist Viettel. Die weltweiten Viettel-Unternehmen erhielten insgesamt 28 Auszeichnungen, angeführt von Viettel Cambodia Pte., Ltd. und Viettel Peru S.A.C. mit jeweils sechs Auszeichnungen. Zu den weiteren preisgekrönten Viettel-Unternehmen gehörten die Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, die Viettel Group, Viettel IDC und Viettel Timor. Zu den weiteren Gewinnern von vier oder mehr Gold-Stevie-Awards gehören: 9 Gold-Stevies

Globe Telecoms, Inc., Manila, Philippinen 7 Gold-Stevies

Cathay United Bank, Taipeh, Taiwan

LLYC, Madrid, Spanien

Tata Consultancy Services, verschiedene Standorte 6 Gold-Stevies

Cathay Financial Holding Co. Ltd., Taipeh, Taiwan

HALKBANK, Atasehir, Türkei

IBM, verschiedene Standorte

Megaworld Foundation, Inc. und Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Philippinen

pladis, Istanbul, Türkei

QNB, Istanbul, Türkei

das Development Bureau of the HKSARG und das Construction Industry Council, Hongkong 5 Gold-Stevies

CarrefourSA, Maltepe, Türkei

Leobit, Austin, TX, USA

Miral, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate 4 Gold-Stevies

Abu Dhabi Customs, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Addvox, Mexiko City, Mexiko

AS Watson, Mailand, Italien und Hongkong

Beyaz Kagit San. ve Tic. A.S., Adana, Türkei

Cebuana Lhuillier, Makati City, Philippinen

Cisco Systems, San Jose, CA, USA

George Capital Finance Solutions, Sydney, Australien

HeyMo The Experience Design Company, Istanbul, Türkei

Noguchi x, Budapest, Ungarn

Türkiye Sigorta, Besiktas, Türkei Preisverleihung in Paris Die Preisträger werden im Rahmen einer Preisverleihung mit rotem Teppich am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, im Pullman Paris Montparnasse in Paris, Frankreich, geehrt. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch die Gewinner der diesjährigen Stevie Awards for Great Employers, der Stevie Awards for Technology Excellence sowie der German Stevie Awards geehrt Die Zeremonie wird weltweit live übertragen, und Tickets sind ab sofort erhältlich. "Wir gratulieren allen Gewinnern der International Business Awards 2026 zu ihren herausragenden Leistungen", sagte Maggie Miller, Präsidentin der Stevie Awards. "Die diesjährigen Preisträger spiegeln die bemerkenswerte Innovationskraft, Führungsstärke und Kreativität wider, die wir weltweit in Unternehmen aller Größen und Branchen beobachten können. Ihre Leistungen setzen hohe Maßstäbe für Spitzenleistungen, und wir freuen uns darauf, ihre Erfolge im Oktober dieses Jahres auf der Bühne in Paris zu feiern." Die International Business Awards werden von der Stevie-Awards-Organisation verliehen, die neun der weltweit führenden Business-Award-Programme veranstaltet, darunter die American Business Awards und die Stevie Awards for Women in Business. Informationen zu den International Business Awards Die International Business Awards sind das weltweit führende Wirtschaftspreisprogramm. Alle Organisationen weltweit - öffentliche und private, gewinnorientierte und gemeinnützige, große und kleine - sind berechtigt, Nominierungen einzureichen. Die als "International Stevies" bekannten IBAs würdigen Leistungen in mehr als 200 Preiskategorien, die jeden Aspekt des Arbeitslebens abdecken. Die Kategorien würdigen unter anderem Organisationen, Führungskräfte, Unternehmer, Teams, Produkte und Dienstleistungen, Technologie, KI-Innovation und -Transformation, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Kundenservice, Personalwesen, Websites, Apps, Veranstaltungen, Publikationen, Videos, Podcasts, Nachhaltigkeit, Vordenkerrolle sowie Innovationen im öffentlichen Sektor und in der Regierung. Die IBAs 2026 umfassen zudem spezielle Kategorien, die herausragende Leistungen in den Bereichen KI-Innovation und -Transformation sowie Innovation im öffentlichen Sektor und in der Regierung würdigen und damit die sich wandelnde Landschaft der globalen Wirtschaft widerspiegeln. Nominierungen für die Ausgabe 2027 der IBAs werden ab Februar entgegengenommen. Informationen zu den Stevie Awards Seit 2002 gehören die Stevie Awards zu den weltweit führenden Auszeichnungsprogrammen für Unternehmen und würdigen herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt. Der Name "Stevie" leitet sich vom griechischen Wort stephanos ab, was "gekrönt" bedeutet. Die Stevie Awards umfassen neun Auszeichnungsprogramme für Unternehmen: Asia-Pacific Stevie Awards

German Stevie Awards

Middle East & North Africa Stevie Awards

Die American Business Awards

Die International Business Awards

Stevie Awards for Great Employers

Stevie Awards for Women in Business

Stevie Awards for Technology Excellence

Stevie Awards for Sales & Customer Service Jedes Jahr gehen bei den Stevie Awards mehr als 12.000 Nominierungen von Organisationen aus über 70 Ländern und Gebieten ein, mit denen Unternehmen jeder Größe und die Fachleute, die hinter ihrem Erfolg stehen, gewürdigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.StevieAwards.com . Medienkontakt: Nina Moore

+1 703 547 8389

Nina@stevieawards.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/stevie-awards-geben-die-gewinner-der-international-business-awards-2026-aus-78-landern-und-gebieten-bekannt-302849658.html



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