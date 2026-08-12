Applied Materials (AMAT): Das Ruhe-vor-dem-Sturm-Muster!

Ausrüster der Semiconductor-Riesen im Check

Rückblick

Applied Materials ist einer der weltweit führenden Ausrüster für die Halbleiterindustrie. Der Chart zeigt ein Korrektur- und Konsolidierungsmuster nach einer vorausgegangenen starken Trendbewegung.

Applied Materials-Aktie: Chart vom 11.08.2026, Kürzel: AMAT, Kurs: 540.01 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein dynamischer und volumenstarker Ausbruch über die Marke von 555.50 USD wäre das Signal für die Aktivierung des Breakouts. Bei einem erfolgreichen Ausbruch projiziert das Setup eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends in Richtung des vorherigen Juni-Hochs bei rund 725 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Unterschreiten des Tiefs der letzten Woche würde das bullische Ausbruchsszenario vorerst entkräften. Es droht ein dynamischer Abverkauf in Richtung des Juli-Pivot-Tief bei 436 USD.

Meinung

Applied Materials profitiert maßgeblich vom weltweiten KI-Boom und der konstant hohen Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigungskapazitäten für Chips. Applied Materials liefert die Präzisionswerkzeuge für die Chip-Generationen der Zukunft. Staatliche Förderprogramme wie der US CHIPS Act und der European Chips Act fließen direkt in den Bau neuer Halbleiterfabriken, was den Auftragsbüchern von AMAT nachhaltig Rückenwind verleiht.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 417.31 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.76 Mrd. USD

Meine Meinung zu Applied Materials ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

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