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ratgeberGELD.at
12.08.2026 15:09 Uhr
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Applied Materials (AMAT): Das Ruhe-vor-dem-Sturm-Muster!

Ausrüster der Semiconductor-Riesen im Check

Rückblick

Applied Materials ist einer der weltweit führenden Ausrüster für die Halbleiterindustrie. Der Chart zeigt ein Korrektur- und Konsolidierungsmuster nach einer vorausgegangenen starken Trendbewegung.

Applied Materials-Aktie: Chart vom 11.08.2026, Kürzel: AMAT, Kurs: 540.01 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein dynamischer und volumenstarker Ausbruch über die Marke von 555.50 USD wäre das Signal für die Aktivierung des Breakouts. Bei einem erfolgreichen Ausbruch projiziert das Setup eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends in Richtung des vorherigen Juni-Hochs bei rund 725 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Unterschreiten des Tiefs der letzten Woche würde das bullische Ausbruchsszenario vorerst entkräften. Es droht ein dynamischer Abverkauf in Richtung des Juli-Pivot-Tief bei 436 USD.

Meinung

Applied Materials profitiert maßgeblich vom weltweiten KI-Boom und der konstant hohen Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigungskapazitäten für Chips. Applied Materials liefert die Präzisionswerkzeuge für die Chip-Generationen der Zukunft. Staatliche Förderprogramme wie der US CHIPS Act und der European Chips Act fließen direkt in den Bau neuer Halbleiterfabriken, was den Auftragsbüchern von AMAT nachhaltig Rückenwind verleiht.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 417.31 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.76 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Applied Materials ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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