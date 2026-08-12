Kupfer war jahrzehntelang das Rückgrat der Rechenzentren. Nun wird es zum Flaschenhals der KI-Revolution. Die Antwort der Industrie: Licht statt Strom. Denn statt Daten als elektrische Signale durch Kupfer zu schicken, setzt die Industrie zunehmend auf optische Netzwerke, die Daten als Lichtimpulse durch Glasfasern übertragen. Das ermöglicht einen schnellen und energieeffizienten Austausch riesiger Datenmengen und macht optische Technologien zu einer zentralen Voraussetzung für Cloud-Infrastrukturen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research