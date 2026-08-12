' Paradigmenwechsel in der privaten Vorsorge: Das Aus für die klassische Riester-Rente Die Zeiten starrer Kapitalgarantien und hoher Verwaltungskosten neigen dazu, endgültig der Vergangenheit anzugehören. Ab dem 1. Januar 2027 hält das neue Altersvorsorgedepot Einzug in die deutsche Finanzlandschaft - ein Schritt, der als einer der bedeutendsten Einschnitte für private Anleger gilt. Thomas Soltau, Vorstand bei Smartbroker+ und ehemaliges Mitglied im Digital Finance Forum des BMF, beleuchtet in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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