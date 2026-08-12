Der Ethereum-Kurs stabilisiert sich wieder bei rund 1.910 US$. Im Hintergrund bauen große Wallets ihre Bestände massiv aus. Gleichzeitig kehrt institutionelles Kapital über die US-Spot-ETFs zurück. Die Kombination spricht für eine Bodenbildung, ist aber noch kein Beweis für eine nachhaltige Trendwende. Wale halten so viele ETH wie nie zuvor Wallets mit 10.000 bis 100.000 ETH besitzen inzwischen insgesamt 19,6 Millionen Token. Das ist ein neuer Rekordwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de