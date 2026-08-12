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Dow Jones News
12.08.2026 15:15 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 13. August (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 13. August (vorläufige Fassung) 

=== 
  05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli 
*** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H 
     (13:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q (09:30 PK) 
  07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 2Q 
  07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 2Q (08:30 Earnings-Call) 
  07:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 2Q 
  07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Vincorion SE, ausführliches Ergebnis 1H 
  07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
  07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 2Q 
  07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 2Q (15:00 Earnings-Call) 
  07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H 
  08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1H 
  08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H (10:00 Earnings-Call) 
  08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H 
  08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj 
     zuvor:   +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj 
*** 08:00 GB/BIP Monat Juni 
     PROGNOSE:  0,0% gg Vm/+0,9% gg Vj 
     zuvor:   +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Bank Rate 
     PROGNOSE: 4,25% 
     zuvor:  4,25% 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni 
     Eurozone 
     PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,2% gg Vj 
     zuvor:  -0,2% gg Vm/-1,2% gg Vj 
*** 14:15 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede bei Dayton Area Chamber of 
     Commerce 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 204.000 
     zuvor:  199.000 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:  -0,3% gg Vm 
     Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,2% gg Vm 
  14:40 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Greenville Chamber 
     of Commerce 
  18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H 
 
    - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H 
     (13:00 Telefonkonferenz) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

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August 12, 2026 08:41 ET (12:41 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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