Das Tool Alphafold hat vorgemacht, wie KI die Forschung zu neuen Ufern bringen kann. Dieser Durchbruch fühlt sich wie ein Ende für wissenschaftliche Durchbrüche an, wie wir sie bisher kennen. Doch dabei bietet die Technologie neue Chancen. Scheinbar alle paar Jahrzehnte verkündet irgendjemand, dass die Wissenschaft an ihre Grenzen gestoßen ist. Im Jahr 1903 schrieb der damals angesehene Physiker Albert Michelson, dass alle Fakten, die es zur Physik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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