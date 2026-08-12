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Dow Jones News
12.08.2026 15:21 Uhr
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MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Verbraucherpreise wie erwartet

DJ MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Verbraucherpreise wie erwartet

DOW JONES--Die Rückkehr des KI-Optimismus dürfte den US-Börsen zu einem positiven Start in den Mittwochshandel verhelfen. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,3 Prozent im Plus. Der Nasdaq-Future gewinnt 0,7 Prozent. Händler verweisen auf überraschend starke Zahlen von Coreweave und Super Micro Computer. Beide Unternehmen berichteten von einer starken KI-bezogenen Nachfrage und gaben optimistische Ausblicke. Coreweave legen vorbörslich um fast 21 Prozent zu, Super Micro Computer steigen um rund 10 Prozent.

Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten für Juli decken sich exakt mit den Konsensprognosen von Ökonomen und liefern somit kein Störfeuer. Sie stiegen zum Vormonat in der Gesamtrate um 0,1 Prozent und in der Kernrate um 0,2 Prozent. Die jeweiligen Jahresraten betrugen 3,4 und 2,5 Prozent. Damit hat sich die monatliche Preisentwicklung erwartungsgemäß wieder beschleunigt, nachdem im Juni in der Gesamtrate ein Rückgang um 0,4 Prozent und in der Kernrate eine Stagnation verzeichnet worden war. Die Mehrheit der Beobachter erwartet bei der nächsten Zinssitzung der US-Notenbank im September noch keine Zinserhöhung. Die hohen Ölpreise, ein geringeres Energieangebot und die ungebrochen starke Nachfrage der Verbraucher sprächen aber dafür, die Zinsen im weiteren Jahresverlauf anzuheben.

Etwas Unterstützung erhält die Börse von sinkenden Anleiherenditen. Die Zehnjahresrendite fällt nach den Preisdaten um 3 Basispunkte auf 4,66 Prozent. Der Dollar tendiert kaum verändert. Am Ölmarkt warten die Akteure auf die wöchentlichen Daten zu den Ölvorräten der USA, die im Handelsverlauf veröffentlicht werden. Zum Iran-Krieg und der Straße von Hormus gibt es keine Neuigkeiten. Eine Einigung ist noch immer nicht in Sicht. Der Preis für das Barrel Brentöl steigt um 0,4 Prozent auf 89,29 Dollar. Der Goldpreis profitiert von den nachgebenden Marktzinsen. Die Feinunze verteuert sich um 1,4 Prozent.

Unter den Einzelwerten an der Börse legen H&R Block vorbörslich um rund 13 Prozent zu. Das Steuerberatungsunternehmen hat mit Geschäftszahlen und Ausblick positiv überrascht. Positiv werden auch die jeweiligen Zahlen von Lumentum (+9%) und Nebius (+16,5%) aufgenommen. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,18 -0,04    4,22      4,17 
5 Jahre           4,35 -0,03    4,40      4,35 
10 Jahre          4,66 -0,03    4,70      4,65 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr 
EUR/USD          1,1556  +0,1   0,0016     1,1540     1,1540 
EUR/JPY          183,46  -0,2  -0,3700     183,83    183,7600 
EUR/CHF          0,9364  +0,1   0,0008     0,9356     0,9359 
EUR/GBP          0,8537  -0,1  -0,0007     0,8544     0,8541 
USD/JPY          158,73  -0,3  -0,5400     159,27    159,2300 
GBP/USD          1,3535  +0,2   0,0031     1,3504     1,3508 
USD/CNY          6,7422  -0,0  -0,0028     6,7450     6,7450 
USD/CNH          6,7436  -0,0  -0,0026     6,7462     6,7461 
AUS/USD          0,7085  +0,4   0,0025      0,706     0,7059 
Bitcoin/USD      64.052,41  +0,6   352,28    63.700,13   63.785,32 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         83,57  +0,4    0,37      83,2 
Brent/ICE         89,29  +0,4    0,38      88,91 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.428,68  +1,4   61,84    4.366,84 
Silber           66,57  +2,9    1,90      64,68 
Platin         1.783,10  +2,2   38,85    1.744,25 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

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August 12, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

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