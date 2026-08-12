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Die amerikanischen Ethereum ETFs haben in einer Woche 244,94 Millionen US-Dollar eingesammelt, den stärksten Wert seit fast vier Monaten. Trotzdem notiert ETH am 11. August 2026 bei rund 1.874 US-Dollar und verliert 2,66 Prozent an einem einzigen Tag. Genau diese Lücke zwischen frischem Kapital und fallendem Kurs macht die Ethereum Prognose für diesen Monat so schwierig. Seit Juni hat ETH keinen einzigen Tagesschluss über dem 100-Tage-Durchschnitt bei 1.924 US-Dollar geschafft. Gleichzeitig sind mehr als 42 Millionen ETH gesperrt, ein neuer Höchststand. Wir zeigen Ihnen die Zahlen, die Marken und die Rechnung, die viele Anleger inzwischen anders aufmachen. Und Sie lesen, wohin das Kapital wandert, wenn Millionenzuflüsse den Kurs nicht mehr bewegen.

Ethereum Prognose zwischen 1.948 Dollar Widerstand und Milliarden in den Fonds

Der Ethereum Kurs scheitert laut Coinpedia erneut an der Zone zwischen 1.936 und 1.948 US-Dollar. Ein Ausbruch darüber könnte Liquidationen von Leerverkäufen auslösen und den Weg zu 1.960 und 2.000 US-Dollar öffnen. Scheitert der Versuch erneut, rückt die Unterstützung bei 1.850 US-Dollar in den Blick. Auf der Kapitalseite sieht das Bild freundlicher aus, denn die Nettozuflüsse in die Spot ETFs liegen bei über 11,4 Milliarden US-Dollar. Bitmine kaufte in der Vorwoche weitere 7.391 ETH und hält nun 5,81 Millionen Einheiten. Nach Angaben von CoinDesk kostet ETH trotzdem nur 1.874 US-Dollar, was einer Bewertung von rund 221 Milliarden US-Dollar entspricht.

Belastet hat auch der Senat, der das CLARITY-Gesetz vor der Sommerpause nicht mehr zur Abstimmung brachte. Für August nennen Analysten eine Spanne von 1.800 bis 2.000 US-Dollar und für September ein Ziel von 2.050 US-Dollar. Das Allzeithoch aus dem August 2025 liegt bei fast 4.950 US-Dollar, der heutige Kurs rund 62 Prozent darunter. Selbst der Sprung über 2.000 US-Dollar bringt von hier aus nur etwa sieben Prozent. Bei 221 Milliarden US-Dollar Bewertung braucht jedes weitere Prozent sehr viel frisches Kapital, und genau daran scheitert die Rechnung für Anleger, die mehr wollen.

Warum Pepeto für die Ethereum Prognose eine völlig andere Rechnung aufmacht

Diese Rechnung ist der Grund, warum Kapital gerade abwandert. Bei 221 Milliarden US-Dollar Bewertung kostet jedes Prozent Milliarden an frischem Geld, bei einem Vorverkauf kostet es fast nichts. Genau dort taucht seit Wochen ein Name auf, der noch keinen Börsenpreis trägt.

Der Mitgründer der ursprünglichen Pepe Münze hat mit null Produkten und derselben Menge von 420 Billionen Token bereits 11 Milliarden US-Dollar erreicht. Pepeto hat inzwischen über 10,38 Millionen US-Dollar gesammelt, und diesmal steht schon vor dem Listing ein funktionierendes Protokoll hinter dem Token, das Käufern die Brücke und das Tauschwerkzeug öffnet. Dieses fertige Produkt hat in jeder Phase des Vorverkaufs viele neue Wallets gebracht. Der Token kostet derzeit 0,000000188 US-Dollar und befindet sich im laufenden Vorverkaufsfenster. Wer jetzt einsteigt, hält seine Position bereits, bevor das erwartete Binance-Listing den Handel eröffnet und die Börse einen neuen Preis setzt.

Der Vorverkauf füllt sich mit jeder Stufe schneller, und jede Stufe hebt den Preis für alle, die danach kommen. Diese Stufe ist das letzte Fenster zum aktuellen Kurs, bevor das Listing den Token neu bewertet. Im Kern ist Pepeto ein Protokoll für mehrere Ketten mit einer Brücke, einem Tauschwerkzeug und sechs Token-Listings ab dem ersten Tag. Diese Werkzeuge bewegen Vermögenswerte zwischen den Blockchains, ohne die hohen Gebühren konkurrierender Plattformen.

Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der Vorverkauf öffnete. Die Prüfung bestätigt auch, dass die Gesamtmenge von 420 Billionen Token gesperrt ist. Das gesamte Werkzeugset liegt auf einem Protokoll, das über Pepeto erreichbar ist. Der Mitgründer hat die Rechnung mit Pepe schon einmal aufgehen lassen, und diesmal steht ein geprüftes Protokoll hinter dem Token, nicht nur ein Name.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt an 1.948 US-Dollar gebunden, und selbst 2.450 US-Dollar wären nur eine Verdopplung. Pepeto rechnet anders, weil der Mitgründer diese Rechnung mit Pepe und 11 Milliarden US-Dollar schon einmal aufgehen ließ. Dieselbe Marke noch einmal zu erreichen bedeutet vom heutigen Einstieg aus ein Vielfaches. Diesmal steht ein von SolidProof geprüftes Protokoll mit sechs Token-Listings dahinter, nicht nur ein Meme. Wer jetzt kauft, setzt auf ein Muster, das schon einmal funktioniert hat. Der Vorverkaufspreis überlebt dieses Listing nicht, und wer heute zögert, zahlt genau den Aufschlag, den die frühen Wallets jetzt noch vermeiden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie hoch kann ETH im August 2026 steigen?

Analysten sehen eine Spanne von 1.800 bis 2.000 US-Dollar. Entscheidend ist der 100-Tage-Durchschnitt bei 1.924 US-Dollar, den ETH seit Juni nicht geschlossen hat.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Protokoll für mehrere Ketten mit Brücke, Tauschwerkzeug und erwartetem Binance-Listing, gebaut vom Pepe-Mitgründer. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.