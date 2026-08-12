Vestas hat im zweiten Quartal 2026 Umsatz, Gewinn und operative Marge deutlich gesteigert und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Gleichzeitig legte der Auftragseingang um 67 Prozent zu, während der kombinierte Bestand aus Anlagenaufträgen und Serviceverträgen auf 76,9 Mrd. Euro wuchs. Nach den starken Zahlen erhöhte Vestas seine Prognose für die EBIT-Marge und kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm über rund 400 Mio. Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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