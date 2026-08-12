München (ots) -Die deutschen Nationalmannschaften der Frauen und Männer starten am Samstag mit hohen Ambitionen in die Feldhockey-WM in den Niederlanden und Belgien. MagentaSport und MagentaTV geben dem Hockey-Highlight des Jahres mit über 40 Live-Stunden die große TV-Bühne und begleiten die deutschen Hockey-Frauen und -Männer live mit umfangreicher Berichterstattung. Alle Spiele der beiden DHB-Teams in der Gruppenphase sowie die K.o.-Spiele der Frauen und Männer werden live und kostenlos für alle bei MagentaTV und für MagentaSport-Kunden im Abo inklusive gezeigt. "Das wird ein fantastisches WM-Turnier werden", sagt Bundestrainer Andre Henning angesichts der Leistungsdichte und Hockey-Euphorie. Die deutsche Männer-Auswahl ist Titelverteidiger. Die DHB-Frauen gehen als Vize-Europameisterinnen und Mitfavoritinnen ins Turnier. Bundestrainerin Janneke Schopman blickt ebenfalls voller Vorfreude auf die WM und sieht ihr Team gut gerüstet: "Wir sind da, wo wir sein wollen. Wir sind bereit!"Neu im ohnehin starken On-Air-Team sind Mats Grambusch und Selin Oruz. Beide gehörten beim Heim-EM-Erfolg 2025 noch zu den Leistungsträgern ihrer Mannschaften. Weiter als Expertinnen dabei: Anne Schröder und Charlotte Stapenhorst. Adrian von der Groeben und Basti Schwele werden bei der die WM als Kommentatoren und Simon Köpfer als Moderator im Einsatz sein. Zudem wird ein TV-Reporterteam spannende Hintergründe liefern, die im umfangreichen Live-Angebot laufen.Mehr Hintergründe und künftig noch mehr Hockey von einer der erfolgreichsten Mannschaftssportarten in Deutschland - denn MagentaSport baut die Berichterstattung ab Oktober weiter mit aus. Die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft der besten deutschen Nachwuchs-Teams wird live und kostenlos gezeigt.TV-Premiere für den deutschen Hockey-Nachwuchs im Oktober 2026Erstmals in der Geschichte des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) wird die Endrunde der Deutschen Jugend-Meisterschaften live übertragen. MagentaSport und MagentaTV zeigen im Rahmen ihres umfangreichen Angebots auch die vier Finalspiele am 24. sowie 25. Oktober 2026 live und kostenlos aus Mönchengladbach, aus dem größten Hockey-Stadion Europas. Kommentiert werden die Begegnungen von Adrian von der Groeben, der auch bei der WM die Spiele der deutschen Nationalmannschaften am Mikro begleitet.Die Endrunde der Deutschen Nachwuchs-Meisterschaft umfasst die U16 und U18 (jeweils weiblich und männlich). Damit erhalten Deutschlands beste Nachwuchshockeyspielerinnen und -spieler im Rahmen der Kooperation zwischen dem DHB und MagentaSport und MagentaTV erstmals eine große Live-TV-Bühne.Erstmals seit 2009 werden die Endrunden der Deutschen Meisterschaften U16 und U18 wieder zentral an einem Standort ausgetragen. Die Live-Premiere ist ein Meilenstein für die Sichtbarkeit des Hockeysports in Deutschland und setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft des deutschen Hockeys."In unserer Mannschaft steckt noch ganz viel Wundertüte"Malaysia, Belgien und Frankreich - das sind die deutschen Gegner ab Samstag in der ersten Gruppenphase. Kapitän Tom Grambusch sieht "3 Kracher", Bundestrainer Andre Henning spricht von einer "Brecher-Gruppe". Erster oder Zweiter muss der amtierende Weltmeister und Europameister werden, um sich für die Zwischenrunde zu qualifizieren."Es hat sich viel in die richtige Richtung entwickelt. Aber es ist noch viel zu tun", sagt Andre Henning nach einem erneuten Umbruch, das Thema Titelverteidigung sieht er deshalb so: "Wir können an einem guten Tag alle schlagen. In unserer Mannschaft steckt aber auch noch ganz viel Wundertüte." Deshalb sei das Ziel angesichts dieser "Kracher-Brecher"-Gruppe: "Zunächst in die Zwischenrunde kommen."Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der ersten Gruppenphase auf Schottland, Argentinien und die USA. Bundestrainerin Janneke Schopman und ihre Co-Kapitäninnen Lisa Nolte und Linnea Weidemann blicken voller Vorfreude auf den WM-Start. Janneke Schopman zeigt sich zufrieden mit der Vorbereitung auf das Turnier: "Wir sind da, wo wir sein wollen. Wir sind bereit!" Co-Kapitänin Linnea Weidemann über die Rolle der "DANAS" als Medaillenanwärterinnen und über Gold-Topfavorit Niederlande: "Natürlich wird es schwer, an den Niederlanden vorbeizukommen. Aber jedes Spiel fängt bei 0:0 an. Wir wissen, dass wir letztes Jahr [beim 1:2 im EM-Finale, Anm.d.Red.] dicht dran waren!"Die Heimat des Hockeys bei MagentaSport und MagentaTVMagentaSport und MagentaTV sind seit November 2024 Medienpartner des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) und übertragen seither internationales Spitzenhockey - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaften der Frauen und Männer in der FIH ProLeague, Welt- und Europameisterschaften im Feld- und Hallenhockey, wie das diesjährige Highlight: die Feldhockey-Weltmeisterschaft in Belgien und den Niederlanden.Hockey live nur bei MagentaSport und MagentaTVFIH Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026 der Frauen und MännerSamstag, 15.08.2026ab 11.20 Uhr: Deutschland - Schottland (Frauen)ab 14.20 Uhr: Deutschland - Malaysia (Männer)Montag, 17.08.2026ab 16.50 Uhr: Deutschland - Argentinien (Frauen)ab 20.20 Uhr: Deutschland - Belgien (Männer)Mittwoch, 19.08.2026ab 13.50 Uhr: USA - Deutschland (Frauen)ab 16.50 Uhr: Frankreich - Deutschland (Männer)Freitag, 21.08.2026tba: Deutschland - NN (Männer)Samstag, 22.08.2026tba: Deutschland - NN (Frauen)Sonntag, 23.08.2026tba: Deutschland - NN (Männer)Montag, 24.08.2026tba: Deutschland - NN (Frauen)Donnerstag, 27.08.2026ab 17.50 Uhr: Halbfinale 1 (Frauen)ab 20.20 Uhr: Halbfinale 2 (Frauen)Freitag, 28.08.2026ab 17.50 Uhr: Halbfinale 1 (Männer)ab 20.20 Uhr: Halbfinale 2 (Männer)Samstag, 29.08.2026ab 12.50 Uhr: Spiel um Platz 3 (Frauen)ab 15.50 Uhr: Finale (Frauen)Sonntag, 30.08.2026ab 13.50 Uhr: Spiel um Platz 3 (Männer)ab 16.20 Uhr: Finale (Männer)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6332175