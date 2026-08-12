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12.08.26 | 15:31
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Branche
Gesundheitswesen
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ratgeberGELD.at
12.08.2026 15:39 Uhr
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(1)

Baxter - BAX: Medizintechnik-Aktie mit Breakout-Setup!

Ein Fehlausbruch?

Bullisches Gesamtbild bei Baxter (BAX). Die Trennung von der Nierensparte tut gut! JETZT Long Trade starten?

Baxter (BAX) - US92342Y1XXX

Rückblick: Nach einer Bodenbildung im Frühjahr drehte die Baxter-Aktie im vergangenen Halbjahr eindrucksvoll nach oben und legte von rund 17 USD bis auf knapp 29 USD zu. Mit dem Trendwechsel wurden zunächst der EMA(20) und später auch der EMA(50) zurückerobert, die inzwischen beide klar aufwärts zeigen und den positiven Trend bestätigen. Nach dem jüngsten Kurssprung konsolidiert die Aktie nun in einer engen Handelsspanne zwischen etwa 26.40 und 28.00 USD und bildet damit ein aussichtsreiches Breakout-Setup. Gestern noteirte die Aktie kurzfristig über der Widerstandslinie, was als Fehlausbruch interpretiert werden könnte. Stabile Kurse darüber würden dies widerlegen und das Kaufsignal bestätigen.

Baxter-Aktie: Chart vom 12.08.2026, Kürzel: BAX Kurs: 27.61 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstandsbereich bei rund 28 USD dürfte den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen und neue Anschlusskäufe auslösen. Die enge Konsolidierung nach der Rallye spricht dafür, dass die Marktteilnehmer überwiegend an ihren Positionen festhalten und nur begrenzter Verkaufsdruck aufkommt. Gelingt der Befreiungsschlag, eröffnet sich aus technischer Sicht Potenzial für einen schnellen Anstieg in Richtung 33 USD.

Mögliches bärisches Szenario


Scheitert die Aktie dagegen am Widerstand und fällt unter die Unterstützung bei rund 26.40 USD zurück, wäre das Breakout-Setup zunächst hinfällig. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb der Unterstützung bei 26.40 USD platzieren, da ein Bruch dieses Niveaus die Wahrscheinlichkeit einer größeren Korrektur deutlich erhöhen würde.

Meinung

Baxter International wurde 1931 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deerfield im US-Bundesstaat Illinois. Das Medizintechnikunternehmen entwickelt und vertreibt Produkte für Infusionstherapien, chirurgische Versorgung, Anästhesie, Intensivmedizin, Ernährungstherapien sowie pharmazeutische Krankenhausprodukte. Nach der Abspaltung des Nierensparte-Geschäfts Anfang 2025 konzentriert sich Baxter auf sein Kerngeschäft in der Medizintechnik. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Es erzielte einen Gewinn je Aktie von 0.56 USD und setzte 2.96 Milliarden USD um. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich mit einem Gewinn je Aktie von 0.36 USD bei einem Umsatz von 2.79 Milliarden USD gerechnet. Damit lag das Ergebnis rund 44 Prozent über den Prognosen, während der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um gut 5 Prozent zulegte. Gleichzeitig hob das Management den Ausblick für 2027 an und erwartet nun einen Gewinn je Aktie zwischen 1.95 und 2.15 USD. Zuvor war eine Spanne von 1.85 bis 2.05 USD in Aussicht gestellt worden. Charttechnisch und fundamental verspürt das Wetpapier Rückendwind!


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 14.28 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu Baxter ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.earningswhispers.com/epsdetails/BAX
  • Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, da eine eng verbunde Person Positionen in BAX hält.

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Analyse erstellt im Auftrag von

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