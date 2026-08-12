BERLIN (dpa-AFX) - Die Dürre in weiten Teilen Deutschlands bringt nach Angaben von Bundesagrarminister Alois Rainer auch Probleme für die Bauern. Die anhaltende Trockenheit entwickele sich zu einer "ernsthaften Belastung", sagte der CSU-Politiker, der auch das Kabinett über die Lage informierte. "Die Ängste in den Betrieben sind erheblich. Viele blicken mit großer Sorge auf die kommenden Wochen." Auswirkungen seien regional unterschiedlich - von Ertragseinbußen über Belastungen beim Grünfutter bis hin zu erhöhten Risiken für Waldbrände.

Rainer sagte: "Hinter den ausgetrockneten Feldern stehen Familien, die um ihre Ernte, ihre Einkommen und teilweise um die Zukunft ihres Betriebes bangen. Besonders ernst ist die Lage in der Tierhaltung." In einzelnen Regionen führe die Trockenheit bereits zu erheblichen Engpässen bei der Futterversorgung.

Kommen Hilfszahlungen in Betracht?



Der Minister betonte: "Wir lassen die betroffenen Betriebe mit ihren Sorgen nicht allein." Die Lockerung des Sonntagsfahrverbots für Lkw in mehreren Ländern helfe Landwirtschaft und Agrarlogistik. Das tatsächliche Ausmaß der Schäden werde erst Ende August nach der Ernte belastbar zu bewerten sein.

Für Hilfszahlungen bei Extremwetter wie Trockenheit sind die Länder zuständig, wie das Ministerium erläuterte. Voraussetzung für eine Beteiligung des Bundes ist eine Einstufung als "Ereignis von nationalem Ausmaß". Maßgeblich dafür sei die Gesamtbewertung der Schäden und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen./sam/DP/jha