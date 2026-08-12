Steigende Silberpreise, wachsende Nachfrage und ein knappes Angebot schaffen ein ideales Umfeld für Minenbetreiber. Während die Rally bereits wieder Fahrt aufnimmt, könnte ein Nachzügler erst noch vor seinem großen Auftritt stehen. Die Q2-Zahlen liefern jedenfalls klare Hinweise auf eine operative Trendwende.Für antizyklische Börsianer könnte sich jetzt hier eine seltene Einstiegsgelegenheit eröffnen: Ein Minenbetreiber meldete im zweiten Quartal einen kräftigen Umsatzsprung, ein mehr als verdoppeltes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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