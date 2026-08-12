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ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 - 7015245/34
Mainz, 12. August 2026/pl1208n1.docx
ZDF-Programmänderung
Woche 33/26
Do., 13.8.
Bitte Änderung des Sportstabs beachten:
11.15 ZDFsportstudio live
Leichtathletik-EM
Übertragung aus Birmingham/Großbritannien
Kommentator: Fabian Meseberg
Co-Kommentatorin: Lisa Mayer
Moderation: Maral Bazargani
. . .
Bitte streichen:
Kommentatorin: Alexandra Dersch
Kommentator: Marc Windgassen
-----------------------------
Bitte Änderung des Sportstabs beachten:
19.25 ZDFsportstudio live
Schwimm-EM
div. Entscheidungen
. . .
ca. 20.05 Uhr
Leichtathletik-EM (AD)
div. Entscheidungen
Übertragung aus Birmingham/Großbritannien
Kommentatorin: Alexandra Dersch
Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
Expertin: Lisa Mayer
. . .
Bitte streichen:
Kommentator: Fabian Meseberg
Woche 34/26
Sa., 15.8.
Bitte Änderung des Sportstabs beachten:
8.25 ZDFsportstudio live
. . .
Leichtathletik-EM
Übertragung aus Birmingham/Großbritannien
Kommentator: Fabian Meseberg
Co-Kommentatorin: Lisa Mayer
Moderation: Maral Bazargani
ca. 12.30 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 12.35 Uhr
Leichtathletik-EM
Übertragung aus Birmingham/Großbritannien
Kommentator: Fabian Meseberg
Co-Kommentatorin: Lisa Mayer
Moderation: Maral Bazargani
. . .
Bitte streichen:
Kommentatorin: Alexandra Dersch
Kommentator: Marc Windgassen
-----------------------------
Bitte Änderung des Sportstabs beachten:
19.25 ZDFsportstudio live
Schwimm-EM
div. Finals
. . .
ca. 20.35 Uhr
Leichtathletik-EM (AD)
div. Finals
Übertragung aus Birmingham/Großbritannien
Kommentatorin: Alexandra Dersch
Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
Expertin: Lisa Mayer
. . .
Bitte streichen:
Kommentator: Fabian Meseberg
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6332198
ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 - 7015245/34
Mainz, 12. August 2026/pl1208n1.docx
ZDF-Programmänderung
Woche 33/26
Do., 13.8.
Bitte Änderung des Sportstabs beachten:
11.15 ZDFsportstudio live
Leichtathletik-EM
Übertragung aus Birmingham/Großbritannien
Kommentator: Fabian Meseberg
Co-Kommentatorin: Lisa Mayer
Moderation: Maral Bazargani
. . .
Bitte streichen:
Kommentatorin: Alexandra Dersch
Kommentator: Marc Windgassen
-----------------------------
Bitte Änderung des Sportstabs beachten:
19.25 ZDFsportstudio live
Schwimm-EM
div. Entscheidungen
. . .
ca. 20.05 Uhr
Leichtathletik-EM (AD)
div. Entscheidungen
Übertragung aus Birmingham/Großbritannien
Kommentatorin: Alexandra Dersch
Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
Expertin: Lisa Mayer
. . .
Bitte streichen:
Kommentator: Fabian Meseberg
Woche 34/26
Sa., 15.8.
Bitte Änderung des Sportstabs beachten:
8.25 ZDFsportstudio live
. . .
Leichtathletik-EM
Übertragung aus Birmingham/Großbritannien
Kommentator: Fabian Meseberg
Co-Kommentatorin: Lisa Mayer
Moderation: Maral Bazargani
ca. 12.30 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 12.35 Uhr
Leichtathletik-EM
Übertragung aus Birmingham/Großbritannien
Kommentator: Fabian Meseberg
Co-Kommentatorin: Lisa Mayer
Moderation: Maral Bazargani
. . .
Bitte streichen:
Kommentatorin: Alexandra Dersch
Kommentator: Marc Windgassen
-----------------------------
Bitte Änderung des Sportstabs beachten:
19.25 ZDFsportstudio live
Schwimm-EM
div. Finals
. . .
ca. 20.35 Uhr
Leichtathletik-EM (AD)
div. Finals
Übertragung aus Birmingham/Großbritannien
Kommentatorin: Alexandra Dersch
Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
Expertin: Lisa Mayer
. . .
Bitte streichen:
Kommentator: Fabian Meseberg
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6332198
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