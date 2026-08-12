Mainz (ots) -ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 - 7015245/34Mainz, 12. August 2026/pl1208n1.docxZDF-ProgrammänderungWoche 33/26Do., 13.8.Bitte Änderung des Sportstabs beachten:11.15 ZDFsportstudio liveLeichtathletik-EMÜbertragung aus Birmingham/GroßbritannienKommentator: Fabian MesebergCo-Kommentatorin: Lisa MayerModeration: Maral Bazargani. . .Bitte streichen:Kommentatorin: Alexandra DerschKommentator: Marc Windgassen-----------------------------Bitte Änderung des Sportstabs beachten:19.25 ZDFsportstudio liveSchwimm-EMdiv. Entscheidungen. . .ca. 20.05 UhrLeichtathletik-EM (AD)div. EntscheidungenÜbertragung aus Birmingham/GroßbritannienKommentatorin: Alexandra DerschKommentator: Marc WindgassenModeration: Maral BazarganiExpertin: Lisa Mayer. . .Bitte streichen:Kommentator: Fabian MesebergWoche 34/26Sa., 15.8.Bitte Änderung des Sportstabs beachten:8.25 ZDFsportstudio live. . .Leichtathletik-EMÜbertragung aus Birmingham/GroßbritannienKommentator: Fabian MesebergCo-Kommentatorin: Lisa MayerModeration: Maral Bazarganica. 12.30 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 12.35 UhrLeichtathletik-EMÜbertragung aus Birmingham/GroßbritannienKommentator: Fabian MesebergCo-Kommentatorin: Lisa MayerModeration: Maral Bazargani. . .Bitte streichen:Kommentatorin: Alexandra DerschKommentator: Marc Windgassen-----------------------------Bitte Änderung des Sportstabs beachten:19.25 ZDFsportstudio liveSchwimm-EMdiv. Finals. . .ca. 20.35 UhrLeichtathletik-EM (AD)div. FinalsÜbertragung aus Birmingham/GroßbritannienKommentatorin: Alexandra DerschKommentator: Marc WindgassenModeration: Maral BazarganiExpertin: Lisa Mayer. . .Bitte streichen:Kommentator: Fabian MesebergPressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6332198