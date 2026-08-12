Mitbegründer Andrés Vasquez Quintero übernimmt die Rolle des CEO und bleibt gleichzeitig Chief Technology Officer, wodurch die Kontinuität in der Unternehmensführung gewährleistet ist.

Der Führungswechsel positioniert Azalea Vision für die klinische Entwicklung seiner Plattform für intelligente Kontaktlinsen, nachdem das Unternehmen für den EIC Accelerator ausgewählt wurde.

Mitbegründer Enrique Vega wechselt in den Verwaltungsrat, wodurch die Kontinuität der Gründergeneration gewahrt bleibt.

Azalea Vision, ein belgisches Healthtech-Unternehmen, gab heute bekannt, dass Mitbegründer und CTO Andrés Vasquez Quintero mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt wird, wobei er weiterhin als CTO tätig sein wird. Dieser Wechsel markiert die nächste Phase des Unternehmens, in der die Plattform für intelligente Kontaktlinsen nach der Auswahl für den Accelerator des Europäischen Innovationsrats (EIC) in die klinische Entwicklung übergeht.

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Andrés Vásquez Quintero, CEO CTO of Azalea Vision

Als Erfinder der firmeneigenen Plattform für adaptive Optik von Azalea Vision hat Vasquez Quintero seit der Gründung die Technologie- und klinische Strategie des Unternehmens geleitet und dabei die technische und unternehmerische Ausrichtung eng aufeinander abgestimmt.

"Dies ist ein spannender Meilenstein für Azalea Vision", sagte Andrés Vasquez Quintero, Mitbegründer, CEO und CTO von Azalea Vision. "Unser Fokus liegt nun darauf, die klinische Entwicklung voranzutreiben, die für die behördliche Zulassung erforderlichen Nachweise zu erbringen und diese Technologie den Patienten zugänglich zu machen."

Mitbegründer Enrique Vega, seit der Unternehmensgründung CEO, wechselt in den Verwaltungsrat, wo er die Strategie, die Investorbeziehungen und die langfristige Vision von Azalea weiterhin unterstützen und so die Kontinuität der Gründerwurzeln gewährleisten wird.

Unter der Führung von Vasquez Quintero wird sich Azalea auf drei Prioritäten konzentrieren: die Weiterentwicklung des vom EIC finanzierten klinischen Programms; die Einreichung der Zulassungsanträge für die Produktzertifizierung; sowie die Durchführung der nächsten Finanzierungsrunde in Europa und den Vereinigten Staaten.

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Über Andrés Vasquez Quintero

Dr. Andrés Vasquez Quintero ist Mitbegründer und Erfinder der adaptiven Optik-Technologie, die der Smart-Kontaktlinsen-Plattform von Azalea Vision zugrunde liegt. Er ist als CTO und seit dieser Bekanntgabe als CEO tätig und verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen adaptive Optik, Mikroelektronik und Entwicklung medizinischer Geräte.

Über Enrique Vega

Enrique Vega ist Mitbegründer und ehemaliger CEO von Azalea Vision und hat das Unternehmen von der Gründung über die Produktentwicklung bis hin zur Finanzierung geleitet. Er ist nun Mitglied des Verwaltungsrats und übernimmt die strategische Aufsicht.

Über Azalea Vision

Azalea Vision ist ein belgisches Healthtech-Unternehmen, das die erste Smart-Linsen-Plattform in medizinischer Qualität entwickelt. Das in die Linse integrierte System vereint adaptive Optik, Mikroelektronik, Flüssigkristalltechnologie und Konnektivität, um Sehstörungen zu behandeln und eine gesundheitsbezogene Überwachung anhand der Tränenflüssigkeit zu ermöglichen. Das Unternehmen wurde 2021 als Spin-off von imec und der Universität Gent gegründet.

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Andrés Vasquez Quintero, CEO CTO

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