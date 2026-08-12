Wenn es an den Märkten volatil zugeht, können Put-Optionsscheine eine Möglichkeit zur Absicherung eines Portfolios bieten. Allerdings hat diese Depotabsicherung auch ihren Preis und ist nicht ohne Risiko. Corona, Trumps Zollpolitik oder der Krieg im Nahen Osten: Auch in der jüngsten Vergangenheit zeigten sich die Aktienmärkte immer wieder hochvolatil. Anleger können Maßnahmen ergreifen, um ihre Depots gegen starke Schwankungen abzusichern. Natürlich bestünde die Möglichkeit, Aktien in schwierigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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