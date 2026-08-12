Mainz (ots) -Wie haben Ernährung und Arbeit die Entwicklung der Menschen geprägt? Welche historischen Umbrüche wirken bis heute nach, und vor welchen Herausforderungen stehen die Gesellschaften heute? Diesen Fragen geht Mirko Drotschmann in zwei neuen Folgen von "Terra X: Was die Welt am Laufen hält" nach. Beide sind bereits jetzt im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und an den Sonntagen, 16. und 23. August 2026, 19.30 Uhr, im ZDF verfügbar.Ernährung: Zwischen Hightech-Landwirtschaft und traditionellen MethodenErnährung hält die Welt am Laufen, denn ohne Nahrung gibt es kein Leben. Mirko Drotschmann zeigt in dieser Folge, wie sich die Ernährung der Menschen im Laufe der Jahrhunderte verändert hat, was hochverarbeitete Lebensmittel mit dem Menschen machen und wie sich die Ernährungsweise auf den Planeten auswirkt. Die Doku stellt unter anderem eine Indoor-Farm, die künftig innerstädtisch angebautes Gemüse liefern könnte, sowie einen Forschungsbauernhof vor, der mit Hightech den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln so gering wie möglich hält. Deutlich wird auch, wie sich im Laufe der Jahrhunderte klassische Konservierungsmethoden entwickelt haben wie Gefrieren, Einsalzen und Fermentation.Arbeit: Zwischen Tradition, Digitalisierung und KIArbeit bestimmt das Leben. Doch wie hat sich die Arbeitswelt des Menschen seit Beginn der Industrialisierung verändert, und werden Errungenschaften der vergangenen 200 Jahre vielleicht wieder infrage gestellt? Mirko Drotschmann macht die historischen und teils dramatischen Veränderungen deutlich und wirft einen Blick in die Zukunft: Von der Forderung Stuttgarter Brauereiangestellter 1903 nach drei freien Tagen und damit dem Beginn von Urlaubsansprüchen überhaupt in der Arbeitnehmerschaft über die Bedeutung der Zünfte bis zu KI-gesteuerten Roboterhänden, die dem Menschen die Arbeit abnehmen, wird ein breitgefächertes und informatives Spektrum beleuchtet.KontaktBei Fragen zum "Terra X" im ZDF erreichen Sie Marion Leibrecht telefonisch unter 06131 - 70-16478 oder per E-Mail unter leibrecht.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/vollekanne) (nach Log-in),telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-was-die-welt-am-laufen-haelt) sind weitere Informationen zu den Filmen verfügbar.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6332211