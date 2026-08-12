iron-Studie zum ersten Halbjahr 2026 Der deutsche KMU-Anleihemarkt hat sich im ersten Halbjahr 2026 laut einer Studie der iron AG trotz schwieriger wirtschaftlicher und geopolitischer Bedingungen robust gezeigt. Mit 16 Emissionen wurden deutlich mehr Anleihen begeben als im Vorjahreszeitraum (11), das platzierte Volumen lag mit 369,8 Mio. Euro allerdings rund 20 % unter dem Vorjahreswert von 464,3 Mio. Euro. Die durchschnittliche Platzierungsquote sank damit von 82,9 % auf 71,9 %, während der durchschnittliche Kupon mit 7,52 % nahezu stabil blieb. Erneuerbare Energien waren erneut der mit Abstand emissionsstärkste Sektor und stellten sieben der 16 Neuemissionen. Parallel sind auch Restrukturierungen am Markt deutlich angestiegen, so waren sechs Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 304,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr von Restrukturierungsmaßnahmen betroffen, nachdem es im Vorjahreszeitraum 86,6 Mio. Euro gewesen waren. Hinzu kamen Ausfälle von vier Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 34,0 Mio. Euro. Insgesamt zeigt die Halbjahresanalyse damit einen weiterhin aufnahmefähigen, zugleich aber deutlich anspruchsvolleren KMU-Anleihemarkt, in dem ein überzeugender Investment Case und eine erfolgreiche Platzierung zunehmend wichtiger werden. INFO: Die vollständige iron-Halbjahresstudie 2026 zum KMU-Anleihemarkt finden Sie hierEs folgt eine Zusammenfassung der Studie: STUDIE der iron AG: KMU-Anleihemarkt H1 2026: Emissionstätigkeit zieht an, Platzierung wird anspruchsvoller - 16 Emissionen (H1 2025: 11) mit einem platzierten Volumen von 369,8 Mio. EUR (H1 2025: 464,3 Mio. EUR) - Durchschnittlicher Kupon1 mit 7,52 % p.a. auf Vorjahresniveau (H1 2025: 7,54 % p.a.), trotz anspruchsvollem Marktumfeld stabil - Erneuerbare Energien mit anhaltend hoher Emissionstätigkeit: 7 der 16 Emissionen entfallen auf den Sektor - Restrukturierungsvolumen steigt deutlich auf 304,5 Mio. EUR; ausgefallenes Anleihevolumen bei 34,0 Mio. EUR - Investorenkommunikation und Transparenz gemäß IR.score mit 3,88 Punkten leicht unter Vorjahreszeitraum (4,05) Der deutsche KMU-Anleihemarkt behauptet sich in einem anspruchsvollen Umfeld. Trotz veränderter Zinserwartungen ...

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