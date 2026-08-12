Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am Mittwochvormittag die Frühstart-Rente auf den Weg gebracht. Damit soll jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr 10 Euro staatliche Förderung zum Vermögensaufbau bzw. zur Altersvorsorge erhalten. Die Versicherer haben sich bereits geäußert. Die Mühlen der Regierung mahlen langsam - doch bei der privaten Altersvorsorge läuft bereits die nächste Gesetzgebung an. Denn am Mittwochvormittag, 12.08.2026, hat das Bundeskabinett die Einführung der Frühstart-Rente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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