Leona Spauszus ist Trainerin und Speakerin für künstliche Intelligenz im Versicherungsvertrieb. Als KI-Pionierin zeigt sie, wie KI den Arbeitsalltag von Vermittlern und Führungskräften im Vertrieb effizienter macht. Für AssCompact gibt sie in ihrer KI-Kolumne praxisnahe KI-Tipps speziell für Makler. Wer sich aktuell als Makler mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, erlebt vor allem eines: eine Flut an Angeboten. Für nahezu jede Aufgabe gibt es ein neues KI-Tool. Doch die entscheidende Frage ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact