Krypto News am 11. August, Dogecoin hält 0,07 Dollar trotz Milliarden-ETF

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Ein Vermögensverwalter mit 1,89 Billionen Dollar unter Verwaltung hat Dogecoin in seinen ersten aktiv gesteuerten Krypto-ETF aufgenommen. Der Kurs steht trotzdem bei rund 0,0705 Dollar und damit fast genau dort, wo er vor einer Woche schon stand. Auf Tagessicht steht ein Minus von etwa einem Prozent, und das Handelsvolumen fiel um elf Prozent auf 295 Millionen Dollar. Damit liefern die Krypto News des Tages ein Bild, das kaum zusammenpasst. Wenn nicht einmal die Wall Street diesen Kurs bewegt, was soll ihn dann noch bewegen?

Krypto News zu DOGE und dem ersten aktiv gesteuerten Fonds

Das Produkt läuft unter dem Kürzel TKNZ und ist der erste aktiv gesteuerte Spot-ETF in den USA, der mehrere Token gleichzeitig hält. Laut CoinDesk entfallen auf Dogecoin 1,26 Prozent des Portfolios, während Bitcoin und Ether zusammen rund 60 Prozent ausmachen. DOGE ist der einzige Meme-Coin im Fonds. Die Verwaltungsgebühr von 0,75 Prozent wird bis Mai 2027 erlassen.

Die Reaktion am Markt fällt trotzdem dünn aus. Laut CoinGecko notiert Dogecoin bei 0,07052 Dollar und damit ein Prozent tiefer als am Vortag. Auf dem Stundenchart bildet sich ein aufsteigendes Dreieck, dessen obere Kante bei 0,07149 Dollar verläuft. Vom Allzeithoch bei 0,74 Dollar aus dem Mai 2021 liegt der Kurs rund 90 Prozent entfernt.

Der Gesamtmarkt hilft dabei nicht. Er verlor binnen eines Tages 1,29 Prozent und steht nun bei 2,19 Billionen Dollar, Bitcoin rutschte auf 63.907 Dollar und Ether auf 1.872 Dollar. Genau hier liegt die eigentliche Schwäche dieser Rally. Ein Sprung von 0,0705 Dollar auf 0,10 Dollar wäre ein Plus von rund 42 Prozent, doch bei elf Milliarden Dollar Marktwert und einer Neuausgabe in jedem Block bleibt dieser Weg zäh. Wer eine steilere Rechnung sucht, schaut dorthin, wo der Preis noch an keiner Börse hängt.

Pepeto dreht die Rechnung um, weit abseits der großen Krypto News

42 Prozent bei einem Token mit elf Milliarden Dollar Marktwert sind ein realistisches Ziel, aber kein Ergebnis, das ein Depot umbaut. Kapital, das genau darauf zielt, sucht die Phase davor, in der ein Projekt noch keinen Börsenpreis trägt. Pepeto steckt genau in dieser Phase und hat im laufenden Vorverkauf bisher mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt.

Unter dem Token laufen echte Handelswerkzeuge. Der Risk Scorer PepetoAI bewertet jeden Trade, bevor überhaupt Kapital bewegt wird, und misst das Risiko vom Einstieg bis zum Ausstieg. Der Händler sieht die Gefahr also, bevor der Chart sie zeigt. Dieser bewertete Trade läuft anschließend über die Cross-Chain-Bridge von Pepeto, die Token ohne Kosten zwischen verschiedenen Blockchains verschiebt. Das Risiko ist sichtbar, die Ausführung kostenlos, und die Position bleibt von einer Kette zur nächsten vollständig erhalten.

Geprüft wurde das Projekt von SolidProof, und diese Prüfung deckt sowohl den Programmcode als auch die auf 420 Billionen Token festgeschriebene Gesamtmenge ab, noch bevor die erste Vorverkaufsrunde startete. An der Spitze steht der Mitgründer des originalen Pepe-Coins, unterstützt von einem ehemaligen Binance-Experten im Team, und beide steuern auf das erwartete Binance-Listing zu. Bei 0,0000001887 Dollar zahlt heute niemand mehr als die laufende Runde verlangt, und jede Runde davor ist längst geschlossen.

Das Tempo der Runden nimmt zu, denn jede neue Stufe schließt früher als die davor. Die Rechnung bei diesem Preis ist jene Art, nach der Händler ganze Zyklen lang suchen und die sie fast nie finden. Der offene Handel dürfte den heutigen Einstieg nach einem Listing kaum noch anbieten. Ein Vorverkauf bleibt trotzdem hochspekulativ, und ein Totalverlust ist zu jedem Zeitpunkt möglich.

Fazit

Die Krypto News zeigen bei Dogecoin ein Projekt, das seine Entdeckungsphase längst hinter sich hat. Der Weg von 0,007 Dollar auf 90 Milliarden Dollar Marktwert machte aus 500 Dollar eine Anzahlung und aus 5.000 Dollar ein anderes Leben. Dasselbe virale Muster bildet sich gerade im Vorverkauf von Pepeto, diesmal aber mit gebührenfreien Handelswerkzeugen, einem Risk Scorer und einem erwarteten Binance-Listing. Ein solcher Einstieg kann auch vollständig scheitern. Das Fenster schließt sich Runde für Runde. Beschäftigen wird das später nur jene, die es gesehen, verstanden und trotzdem nichts getan haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum bewegt der neue ETF den Dogecoin Kurs nicht?

Die Gewichtung ist zu klein. Dogecoin macht nur 1,26 Prozent des Fonds aus, während Bitcoin und Ether rund 60 Prozent belegen. Gemessen an elf Milliarden Dollar Marktwert fallen die Zuflüsse kaum ins Gewicht.

Was macht Pepeto und wo läuft der Vorverkauf?

Pepeto ist ein Vorverkaufsprojekt, das SolidProof geprüft hat und das einen eigenen Risk Scorer sowie eine Cross-Chain-Bridge mitbringt. Eingesammelt wurden bisher mehr als 10 Millionen Dollar. Die offizielle Pepeto-Website erreichen Sie über pepetocoin.com, die vollständige Adresse lautet pepetocoin.com.