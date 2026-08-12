BYD will Toyota innerhalb von fünf Jahren beim weltweiten Fahrzeugabsatz überholen und setzt dafür auf zahlreiche neue Modelle, stark steigende Exporte und zusätzliche Produktionskapazitäten. Besonders das Auslandsgeschäft gewinnt an Bedeutung, während neue Fahrzeuge, die europäische Produktion in Ungarn und Fortschritte bei Feststoffbatterien weiteres Wachstum ermöglichen sollen. Trotz der ehrgeizigen Expansion liegt der kumulierte Absatz noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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