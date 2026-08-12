In stark wachsenden Organisationen schleichen sich schnell ineffiziente Abläufe ein, die den Alltag belasten. OpenAI setzt nun auf einen direkten Kanal zur Chefetage, um genau das zu verhindern. Mitarbeiter:innen von OpenAI haben die Möglichkeit, interne Hürden direkt an die Führungsspitze zu melden. Wie das Wirtschaftsmagazin Fortune berichtet, existiert dafür die spezielle E-Mail-Adresse, über die bürokratische Flaschenhälse unkompliziert kommuniziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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