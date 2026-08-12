Der führende Spielemarktplatz verlängert seinen Vertrag zur KI-Betrugsbekämpfung um weitere drei Jahre

Ravelin automatisiert Echtzeit-Betrugsbekämpfung und unterstützt das Wachstum auf über 20 Millionen Kunden

Kinguin, ein globaler Marktplatz für digitale Spiele mit mehr als 20 Millionen registrierten Nutzern, hat seine Partnerschaft mit der KI-nativen Betrugsbekämpfungsplattform Ravelin verlängert. Die Vereinbarung folgt auf eine erhebliche Reduzierung von Betrugsfällen und die Umstellung auf eine automatisierte, skalierbare Betrugserkennung.

Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2018 hat Ravelin Kinguin bei der Transformation seines Ansatzes im Umgang mit Zahlungsbetrug unterstützt. Kinguin hat manuelle Echtzeitprüfungen überflüssig gemacht, während die Betrugsquote insgesamt um 87,5 gesunken ist.

Die Erneuerung der Partnerschaft spiegelt das wachsende Vertrauen in KI-gestützte Betrugsprävention in einer Zeit wider, in der E-Commerce-Händler immer raffinierteren Angriffen ausgesetzt sind. Dies betrifft insbesondere den Bereich der digitalen Güter, in dem eine sofortige Lieferung für Betrüger auch sofortige Gewinne bedeutet.

Bei Kinguin erhalten Gaming- und E-Sport-Fans aus aller Welt Zugang zu ihren Lieblingsspielen und haben die Wahl zwischen beinahe 200 Zahlungsmethoden. Doch diese Vorteile machen das Unternehmen auch zu einem Magneten für Betrüger. Bislang arbeitete das Betrugsbekämpfungsteam von Kinguin rund um die Uhr und überprüfte verdächtige Transaktionen manuell, wobei sich die Risikobewertung weitgehend auf die Phase der Zahlungsautorisierung konzentrierte.

Heute evaluiert Kinguin mithilfe von Ravelin das Betrugsrisiko kontinuierlich und in Echtzeit. Dieser Ansatz ermöglicht eine frühzeitigere Erkennung verdächtiger Verhaltensweisen und verbessert gleichzeitig das Kundenerlebnis für seriöse Kunden.

Egemen Ertop, Global Head of Anti-Fraud bei Kinguin, erklärte: "Die Automatisierung der Betrugsprävention mit Ravelin hat unsere Arbeitsweise von Grund auf verändert. Unsere Präventions- und Betrugsquoten befinden sich auf einem branchenweit führenden Tiefstand und wir waren in der Lage, den manuellen Aufwand drastisch zu reduzieren. Unser Team hat nun mehr Spielraum, sich auf wertschöpfendere Aufgaben zu konzentrieren."

"Da sich die Taktiken von Betrügern ständig weiterentwickeln, ist ein System, das in Echtzeit lernt und sich anpasst, von entscheidender Bedeutung. Mit Ravelin können wir unser Geschäft nun zuversichtlich skalieren."

Martin Sweeney, CEO bei Ravelin, fügte hinzu: "Betrug beginnt nicht beim Zahlungsvorgang, daher sollte auch die Prävention nicht erst dort ansetzen. Die deutlichsten Anzeichen zeigen sich oft schon viel früher in der Customer Journey."

"Die Ergebnisse von Kinguin zeigen, was möglich ist, wenn Händler sich von Einzellösungen lösen und einen ganzheitlicheren, KI-gestützten Ansatz im Risikomanagement verfolgen. So können sie Betrugsfälle reduzieren und gleichzeitig ein beschleunigtes Wachstum fördern."

Über Ravelin

Das KI-native Betrugsbekämpfungsunternehmen Ravelin unterstützt mit Technologien und Support über 340 Online-Unternehmen, sich gegen sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungen durch Betrug zu schützen und Zahlungen sicher abzuwickeln. Durch die Kombination von maschinellem Lernen, Graphennetzwerken, Verhaltensanalysen, Konsortialdaten und Expertenregeln bietet Ravelin Unternehmen bereits seit 12 Jahren tiefere Einblicke in ihre Daten, um Betrug und Missbrauch im E-Commerce aufzudecken und die Zahlungsakzeptanz zu steigern. Erfahren Sie mehr unter www.ravelin.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260804311767/de/

Contacts:

Robin Grainger robin.grainger@fourteenforty.uk

Rick Hewett rick.hewett@fourteenforty.uk