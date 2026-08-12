Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem für den Berichtsmonat Juni ein spürbarer Rückgang gemeldet worden war, zeigt sich bei den US-Konsumentenpreisen im Juli nun eine Veränderungsrate von 0,1% M/M, so die Analysten der Nord LB.Diese Meldung sei per se erfreulich; vor allem aufgrund des Wiederaufflammens des Konflikts im Persischen Golf hätte es in der Tat deutlich schlimmer kommen können. Die Jahresrate der CPI-Zeitreihe für die Vereinigten Staaten habe sich am aktuellen Rand folglich auf einen Wert von 3,4% verringern können. Die Kernrate der US-Konsumentenpreise habe sich im Juli erwartungsgemäß um 0,2% M/M erhöht, was mit einer Jahresrate von 2,5% einhergehe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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