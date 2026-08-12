© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.comBerenberg stuft Novo Nordisk auf Halten zurück und senkt das Kursziel deutlich. Der Grund: Auf dem Markt für Abnehmpillen droht Eli Lilly die Oberhand zu gewinnen, während der Hoffnungsträger der Dänen enttäuscht.Die Analysten von Berenberg haben ihre Einschätzung zu Novo Nordisk revidiert und die Aktie des dänischen Pharmakonzerns von Kaufen auf Halten zurückgestuft. Das Kursziel sinkt von 325 auf 305 Dänische Kronen. Die Aktie verlor am Mittwoch an der Heimatbörse in Kopenhagen gut 2,6 Prozent. Die bisherige Kaufempfehlung stützte sich seit Jahresbeginn vor allem auf die Erwartung, dass sich die Wegovy-Pille zum Wachstumstreiber entwickelt. Dieses Szenario habe sich im ersten Halbjahr …
Enthaltene Werte: US5324571083,DK0062498333Den vollständigen Artikel lesen
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