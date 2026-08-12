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WKN: JST400 | ISIN: DE000JST4000 | Ticker-Symbol: JST
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12.08.26 | 17:35
55,50 Euro
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5-Tage-Chart
JOST WERKE SE 5-Tage-Chart
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Unternehmen / AktienKurs%
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